Слуцкий: «Все, что хотел сказать по поводу Евро-2016, я уже сказал»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не захотел давать дополнительные комментарии по поводу выступления сборной России под его руководством на Евро-2016.

«Я уже давал после Евро-2016 сверхподробное интервью. И не хотел бы возвращаться к этой теме. Если кто-то еще не высказался – отлично. Все, что хотел сказать по поводу Евро-2016, я уже сказал.

Почему многие считают, что Широков меня ненавидит? Я уже высказался по этому поводу», – заявил Слуцкий.