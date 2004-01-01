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    Слуцкий: «Все, что хотел сказать по поводу Евро-2016, я уже сказал»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не захотел давать дополнительные комментарии по поводу выступления сборной России под его руководством на Евро-2016.

    «Я уже давал после Евро-2016 сверхподробное интервью. И не хотел бы возвращаться к этой теме. Если кто-то еще не высказался – отлично. Все, что хотел сказать по поводу Евро-2016, я уже сказал.

    Почему многие считают, что Широков меня ненавидит? Я уже высказался по этому поводу», – заявил Слуцкий.

    • Сборная России набрала одно очко в трех матчах Евро-2016 и вылетела из турнира.
    • Команда заняла последнее место в группе с Англией, Словакией и Уэльсом.
    • Во время континентального первенства в расположении сборной произошла драка – конфликтовали Денис Глушаков и Роман Широков, а по лицу случайно получил Павел Мамаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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