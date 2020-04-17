«Тоттенхэм» попросил Покеттино снизить требования по зарплате

«Тоттенхэм» связался с бывшим тренером лондонского клуба Маурисио Покеттино, сообщает Daily Mail.
По информации источника, боссы англичан попросили аргентинского специалиста снизить требования по неустойке за досрочное расторжение контракта, которое произошло в ноябре 2019 года.
Ранее сообщалось, что пока тренер не найдет себе новую работу «Тоттенхэм» будет выплачивать ему зарплату, прописанную в соглашении. Клуб готов и дальше это делать, но выразил надежду, что аргентинец пойдет навстречу, учитывая непростое положение из-за пандемии коронавируса.
- Покеттино тренировал команду с 2014 по 2019 год.
- За это время он выводил коллектив в финал Лиги чемпионов и Кубка лиги.
- Сейчас «Тоттенхэмом» руководит португалец Жозе Моуринью, работавший в Англии с «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Источник: Daily Mail