Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    «Тоттенхэм» попросил Покеттино снизить требования по зарплате

    «Тоттенхэм» связался с бывшим тренером лондонского клуба Маурисио Покеттино, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, боссы англичан попросили аргентинского специалиста снизить требования по неустойке за досрочное расторжение контракта, которое произошло в ноябре 2019 года.

    Ранее сообщалось, что пока тренер не найдет себе новую работу «Тоттенхэм» будет выплачивать ему зарплату, прописанную в соглашении. Клуб готов и дальше это делать, но выразил надежду, что аргентинец пойдет навстречу, учитывая непростое положение из-за пандемии коронавируса.

    • Покеттино тренировал команду с 2014 по 2019 год.
    • За это время он выводил коллектив в финал Лиги чемпионов и Кубка лиги.
    • Сейчас «Тоттенхэмом» руководит португалец Жозе Моуринью, работавший в Англии с «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:35
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76166
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru