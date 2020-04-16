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    Врачи сборной России дали советы по питанию в самоизоляции

    Пресс-служба сборной России опубликовала видео в своем инстаграме, где врачи национальной команды Эдуард Безуглов и реабилитолог Игорь Степанов рассказали, как правильно питаться во время самоизоляции.

    По их словам, следует исключить употребление сладостей, жареной пищи, колбас и сосисок, а также продуктов с рафинированным маслом.

    В подобной ситуации следует питаться фруктами и овощами, а именно: помидорами, огурцами, капустой, морковью, бананами, киви, яблоками и цитрусовыми. При этом специалисты посоветовали пить 1,5-2 литра воды в день и не злоупотреблять алкоголем.

    • Текущий сезон РПЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Его планируют возобновить 31 мая.
    • При этом УЕФА уже объявил, что чемпионат Европы, намеченный на это лето, перенесен на 2021 год.

    text 16 Апр 2020 в 10:21 PDT

    Источник: Инстаграм сборной России

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