«Мое сердце было разбито». Погба рассказал об уходе из «Манчестер Юнайтед» в 2012 году

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вспомнил обстоятельства своего ухода из команды в 2012 году. Тогда с ней работал главный тренер сэр Алекс Фергюсон.

«Между мной и Фергюсоном был недостаток доверия. Последней каплей стал матч против «Блэкберна». Тренер сказал мне разминаться, но в итоге не выпустил. Мы проиграли. Мое сердце было разбито.

Потом я сообщил [соотечественнику] Патрису Эвра, что ухожу. Перешел в «Ювентус», где мне не гарантировали место в составе», – приводит слова Погба сайт Джанлуки Ди Марцио.