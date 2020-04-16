«Мое сердце было разбито». Погба рассказал об уходе из «Манчестер Юнайтед» в 2012 году

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вспомнил обстоятельства своего ухода из команды в 2012 году. Тогда с ней работал главный тренер сэр Алекс Фергюсон.
«Между мной и Фергюсоном был недостаток доверия. Последней каплей стал матч против «Блэкберна». Тренер сказал мне разминаться, но в итоге не выпустил. Мы проиграли. Мое сердце было разбито.
Потом я сообщил [соотечественнику] Патрису Эвра, что ухожу. Перешел в «Ювентус», где мне не гарантировали место в составе», – приводит слова Погба сайт Джанлуки Ди Марцио.
- Погба с 2009 по 2012 год выступал за «МЮ».
- В 2016 году француз вернулся в состав «Юнайтед».
- Есть информация, что летом Погба вновь покинет клуб.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио