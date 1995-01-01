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    «Мое сердце было разбито». Погба рассказал об уходе из «Манчестер Юнайтед» в 2012 году

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вспомнил обстоятельства своего ухода из команды в 2012 году. Тогда с ней работал главный тренер сэр Алекс Фергюсон.

    «Между мной и Фергюсоном был недостаток доверия. Последней каплей стал матч против «Блэкберна». Тренер сказал мне разминаться, но в итоге не выпустил. Мы проиграли. Мое сердце было разбито.

    Потом я сообщил [соотечественнику] Патрису Эвра, что ухожу. Перешел в «Ювентус», где мне не гарантировали место в составе», – приводит слова Погба сайт Джанлуки Ди Марцио.

    • Погба с 2009 по 2012 год выступал за «МЮ».
    • В 2016 году француз вернулся в состав «Юнайтед».
    • Есть информация, что летом Погба вновь покинет клуб.

    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2289

      mutabor0992 50 минут назад

      О баклажан жжет!!!Сам рвался на выход,деньгу требовал...А теперь свистит.Да ты за бабло маму родную продашь.

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