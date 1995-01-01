«Тоттенхэм» может заработать 250 миллионов на продаже названия стадиона Amazon

лишь бы название было нормальное)
«Тоттенхэм» может получить 250 миллионов фунтов за нейминг стадиона, утверждает Daily Mail.
По информации источника, такую сумму лондонскому клубу, возможно, заплатит компания Amazon.
Если стороны заключат сделку на указанных условиях, то она станет рекордной для продаж названия футбольной арены.
Конкуренцию Amazon может составить другая американская компания Nike.
- Стадион «Тоттенхэма» вмещает более 62 тысяч зрителей. Его открытие состоялось весной прошлого года.
- Amazon – крупнейшая в мире американская компания на рынках платформ электронной коммерции.