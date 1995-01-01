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    «Тоттенхэм» может заработать 250 миллионов на продаже названия стадиона Amazon

    «Тоттенхэм» может получить 250 миллионов фунтов за нейминг стадиона, утверждает Daily Mail.

    По информации источника, такую сумму лондонскому клубу, возможно, заплатит компания Amazon.

    Если стороны заключат сделку на указанных условиях, то она станет рекордной для продаж названия футбольной арены.

    Конкуренцию Amazon может составить другая американская компания Nike.

    • Стадион «Тоттенхэма» вмещает более 62 тысяч зрителей. Его открытие состоялось весной прошлого года.
    • Amazon – крупнейшая в мире американская компания на рынках платформ электронной коммерции.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +9743

      Cules2013 3 минуты назад

      лишь бы название было нормальное)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3493

      Alekxei Z. 54 минуты назад

      Почему нет ? Это бизнес !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1238

      koli4ka 1 час назад

      и последнюю рубаху снимут,чтобы такое бабло получить в это кризисное время...

      0
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