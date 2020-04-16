«Тоттенхэм» может заработать 250 миллионов на продаже названия стадиона Amazon

«Тоттенхэм» может получить 250 миллионов фунтов за нейминг стадиона, утверждает Daily Mail.

По информации источника, такую сумму лондонскому клубу, возможно, заплатит компания Amazon.

Если стороны заключат сделку на указанных условиях, то она станет рекордной для продаж названия футбольной арены.

Конкуренцию Amazon может составить другая американская компания Nike.