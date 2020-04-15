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Ерохин: «Дзюба в интеллектуальных играх – как рыба в воде»

15 апреля 2020, 20:26
9

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил эрудицию своего одноклубника Артема Дзюбы.

«В сборной России играем в интеллектуальные игры. Перед чемпионатом мира играли в «Что? Где? Когда?». Есть ещe интеллектуальная игра на приставке, в которую с телефона заходишь, а на экране телевизора видно, кто как справляется с вопросами. В таких играх Дзюба себя чувствует как рыба в воде», — сказал Ерохин.

  • Чемпионат России приостановлен из-за коронавируса минимум до 31 мая. «Зенит» занимает в турнирной таблице первое место.
  • Ерохин в этом сезоне РПЛ сыграл 17 матчей, забив два мяча, Дзюба провел в чемпионате 21 игру, на его счету 13 голов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Ерохин Александр
Комментарии (9)
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Kulimen
1586972459
Он имеет ввиду, что у Дзюбы память пять секунд, как у рыбки
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фанат джигурды
1586973275
Все видели, как он в "Что? Где? Когда?" такой высокоинтеллектуальный за столом присутствовал и оживился, только когда шлем надели)))))))))))))))))))))))
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DOCTOR PENALTY
1586975910
Прямо премудрый пескарь...)
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Чехов на Садовой
1586982104
Особо Дзюба силён в ''Чапаеве'' , просто зверюга !
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Dimk0
1587008706
как бревно в лесу
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nik55
1587013732
лучший среди самых тупых----тогда верю
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