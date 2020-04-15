Ерохин: «Дзюба в интеллектуальных играх – как рыба в воде»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил эрудицию своего одноклубника Артема Дзюбы.

«В сборной России играем в интеллектуальные игры. Перед чемпионатом мира играли в «Что? Где? Когда?». Есть ещe интеллектуальная игра на приставке, в которую с телефона заходишь, а на экране телевизора видно, кто как справляется с вопросами. В таких играх Дзюба себя чувствует как рыба в воде», — сказал Ерохин.