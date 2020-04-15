Ерохин: «Дзюба в интеллектуальных играх – как рыба в воде»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил эрудицию своего одноклубника Артема Дзюбы.
«В сборной России играем в интеллектуальные игры. Перед чемпионатом мира играли в «Что? Где? Когда?». Есть ещe интеллектуальная игра на приставке, в которую с телефона заходишь, а на экране телевизора видно, кто как справляется с вопросами. В таких играх Дзюба себя чувствует как рыба в воде», — сказал Ерохин.
- Чемпионат России приостановлен из-за коронавируса минимум до 31 мая. «Зенит» занимает в турнирной таблице первое место.
- Ерохин в этом сезоне РПЛ сыграл 17 матчей, забив два мяча, Дзюба провел в чемпионате 21 игру, на его счету 13 голов.
Источник: «Чемпионат»