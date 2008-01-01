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    Ерохин: «Дзюба в интеллектуальных играх – как рыба в воде»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил эрудицию своего одноклубника Артема Дзюбы.

    «В сборной России играем в интеллектуальные игры. Перед чемпионатом мира играли в «Что? Где? Когда?». Есть ещe интеллектуальная игра на приставке, в которую с телефона заходишь, а на экране телевизора видно, кто как справляется с вопросами. В таких играх Дзюба себя чувствует как рыба в воде», — сказал Ерохин.

    • Чемпионат России приостановлен из-за коронавируса минимум до 31 мая. «Зенит» занимает в турнирной таблице первое место.
    • Ерохин в этом сезоне РПЛ сыграл 17 матчей, забив два мяча, Дзюба провел в чемпионате 21 игру, на его счету 13 голов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +463

      фанат джигурды 26 минут назад

      Все видели, как он в "Что? Где? Когда?" такой высокоинтеллектуальный за столом присутствовал и оживился, только когда шлем надели)))))))))))))))))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1838

      Kulimen 39 минут назад

      Он имеет ввиду, что у Дзюбы память пять секунд, как у рыбки

      3
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