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    Появились фото новой домашней формы «Ливерпуля»

    Опубликованы фотографии домашнего комплекта формы «Ливерпуля» на сезон-2020/21.

    Футболка выполнена в красном цвете. На воротнике и рукавах – белые и бирюзовые полосы. На спине нанесено число 96 – отсылка к числу погибших болельщиков «Ливерпуля» в давке на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году.

    • Со следующего сезона форму для клуба будет производить компания Nike.
    • Сейчас «Ливерпуль» выступает в форме от New Balance. Контракт с производителем истекает в этом году.
    • Команда Юргена Клоппа идет на 1-м месте в АПЛ, до победы в чемпионате ей осталось выиграть два матча.

    Источник: Footy Headlines

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +903

      Maxi_7 51 минуту назад

      Нужно еще гетры посмотреть, если на них также будут заметные бело-зеленые вставки, то будет а впрямь зачетно.

      0
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      Рейтинг: +167

      n1hat 1 час назад

      Ну такое себе, могли бы и лучше придумать, а так, как будто на ******** сделали...

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