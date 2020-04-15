Появились фото новой домашней формы «Ливерпуля»

Опубликованы фотографии домашнего комплекта формы «Ливерпуля» на сезон-2020/21.

Футболка выполнена в красном цвете. На воротнике и рукавах – белые и бирюзовые полосы. На спине нанесено число 96 – отсылка к числу погибших болельщиков «Ливерпуля» в давке на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году.

Со следующего сезона форму для клуба будет производить компания Nike.

Сейчас «Ливерпуль» выступает в форме от New Balance. Контракт с производителем истекает в этом году.

Команда Юргена Клоппа идет на 1-м месте в АПЛ, до победы в чемпионате ей осталось выиграть два матча.