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    «Ливерпуль» почтил память жертв трагедии на «Хиллсборо». 31 год назад в давке погибли 96 человек

    Пресс-служба «Ливерпуля» почтила память жертв трагедии, произошедшей 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо».

    «31 год назад на «Хиллсборо» погибли 96 детей, женщин и мужчин. Мы думаем обо всех, кто пострадал в этой трагедии, и, в частности, о 96 фанатах, которые никогда не будут забыты», – говорится в сообщении в твиттере.

    • Во время матча Кубка Англии против «Ноттингем Форест» произошла давка, в результате которой погибли 96 болельщиков «Ливерпуля», еще 760 получили ранение.
    • После трагедии на «Хиллсборо» в Англии запретили стоячие места на аренах.

    Источник: Официальный твиттер «Ливерпуля»

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