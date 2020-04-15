«Ливерпуль» почтил память жертв трагедии на «Хиллсборо». 31 год назад в давке погибли 96 человек

Пресс-служба «Ливерпуля» почтила память жертв трагедии, произошедшей 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо».

«31 год назад на «Хиллсборо» погибли 96 детей, женщин и мужчин. Мы думаем обо всех, кто пострадал в этой трагедии, и, в частности, о 96 фанатах, которые никогда не будут забыты», – говорится в сообщении в твиттере.