Кавани хочет играть в Европе минимум до 2022 года

Нападающий «ПСЖ» Эдинскон Кавани не намерен уезжать играть в Южную Америку в ближайшие два года.

Уругваец уверен, что сможет выступать в Европе на высшем уровне по крайней мере до чемпионата мира 2022 года. Сейчас в его услугах заинтересованы некоторые клубы из Южной Америки, в частности, в декабре по вопросу трансфера к нему обращался бразильский «Фламенго». Контракт Кавани с «ПСЖ» истекает летом этого года, сообщалось, что после форвард хочет продолжить карьеру в «Атлетико».