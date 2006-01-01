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    Кавани хочет играть в Европе минимум до 2022 года

    Нападающий «ПСЖ» Эдинскон Кавани не намерен уезжать играть в Южную Америку в ближайшие два года.

    Уругваец уверен, что сможет выступать в Европе на высшем уровне по крайней мере до чемпионата мира 2022 года. Сейчас в его услугах заинтересованы некоторые клубы из Южной Америки, в частности, в декабре по вопросу трансфера к нему обращался бразильский «Фламенго». Контракт Кавани с «ПСЖ» истекает летом этого года, сообщалось, что после форвард хочет продолжить карьеру в «Атлетико».

    • Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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