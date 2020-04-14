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    Министр спорта Белоруссии Ковальчук: «Нет оснований закрывать Высшую лигу. Чемпионат интересный, люди смотрят»

    Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Белоруссии, считает, что оснований прерывать чемпионат страны по футболу нет, несмотря на пандемию коронавируса. На этой неделе стартует пятый тур.

    «Каждый день отслеживаем складывающуюся в стране ситуацию. Если у кого-то складывается впечатление, что мы не мониторим ситуацию, то они глубоко заблуждаются. Четко выполняем рекомендации Минздрава.

    На каждом спортивном объекте проводится комплекс мероприятий. Он носит рекомендательный характер. Хочу обратиться к болельщикам. Выполняйте эти рекомендации.

    Если ситуация будет ухудшаться, а на сегодня предпосылок нет, то будут более жесткие меры по приостановке чемпионата. Сегодня такой необходимости нет. Чемпионат интересный, люди смотрят. Футбол – вид спорта номер один. Нет оснований закрывать Высшую лигу.

    Количество зрителей на стадионе уменьшилось на 70 процентов. Все в шахматном порядке сидят. Проводят дезинфекцию рук. Главное, чтобы каждый гражданин правильно оценивал складывающуюся ситуацию. Никто никого на стадион не загоняет. Можешь идти на стадион, можешь не идти», – сказал Ковальчук в эфире телеканала «Беларусь 5».

    • В чемпионате лидирует «Торпедо-БелАЗ».
    • В Белоруссии заражены более 3000 человек.
    • По всему миру от инфекции умерло более 118000 человек.

    Источник: by.tribuna.com

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    14.04.2020 23:58
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