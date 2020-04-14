Министр спорта Белоруссии Ковальчук: «Нет оснований закрывать Высшую лигу. Чемпионат интересный, люди смотрят»

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Белоруссии, считает, что оснований прерывать чемпионат страны по футболу нет, несмотря на пандемию коронавируса. На этой неделе стартует пятый тур.

«Каждый день отслеживаем складывающуюся в стране ситуацию. Если у кого-то складывается впечатление, что мы не мониторим ситуацию, то они глубоко заблуждаются. Четко выполняем рекомендации Минздрава.

На каждом спортивном объекте проводится комплекс мероприятий. Он носит рекомендательный характер. Хочу обратиться к болельщикам. Выполняйте эти рекомендации.

Если ситуация будет ухудшаться, а на сегодня предпосылок нет, то будут более жесткие меры по приостановке чемпионата. Сегодня такой необходимости нет. Чемпионат интересный, люди смотрят. Футбол – вид спорта номер один. Нет оснований закрывать Высшую лигу.

Количество зрителей на стадионе уменьшилось на 70 процентов. Все в шахматном порядке сидят. Проводят дезинфекцию рук. Главное, чтобы каждый гражданин правильно оценивал складывающуюся ситуацию. Никто никого на стадион не загоняет. Можешь идти на стадион, можешь не идти», – сказал Ковальчук в эфире телеканала «Беларусь 5».