Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Агент: «70%, что Жамалетдинов не останется в ЦСКА»

    Футбольный агент Александр Маньяков заявил, что нападающий Тимур Жамалетдинов с высокой долей вероятности по окончании нынешнего сезона окончательно покинет ЦСКА.

    «Это моя личная боль, что у Тимура не получилось в «Урале». Он приехал на сбор на Кипр, очень хорошо смотрелся, забил в одной из двух товарищеских игр, но Парфенов сказал, что команде предстоит рубка, в которой будет доверять более опытным ребятам. Предупредил, что у него было бы мало игровой практики.

    Тимур будет востребован. Ему надо найти свою команду, где он забьет свои 10 голов за сезон. В «Лехе» он проиграл конкуренцию. Там он в аренде, по окончании сезона вернется в Россию, в ЦСКА. Процентов 70, что в ЦСКА не останется. Будем искать команду», – сказал агент.

    • Жамалетдинов выступает за «Лех» с января 2019 года.
    • За этот период форвард забил один гол в девяти матчах.
    • В январе он был на просмотре в «Урале», но стороны не договорились о сотрудничестве.
    • Контракт 22-летнего футболиста с ЦСКА истекает в 2021 году.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76083
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru