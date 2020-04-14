Агент: «70%, что Жамалетдинов не останется в ЦСКА»

Футбольный агент Александр Маньяков заявил, что нападающий Тимур Жамалетдинов с высокой долей вероятности по окончании нынешнего сезона окончательно покинет ЦСКА.

«Это моя личная боль, что у Тимура не получилось в «Урале». Он приехал на сбор на Кипр, очень хорошо смотрелся, забил в одной из двух товарищеских игр, но Парфенов сказал, что команде предстоит рубка, в которой будет доверять более опытным ребятам. Предупредил, что у него было бы мало игровой практики.

Тимур будет востребован. Ему надо найти свою команду, где он забьет свои 10 голов за сезон. В «Лехе» он проиграл конкуренцию. Там он в аренде, по окончании сезона вернется в Россию, в ЦСКА. Процентов 70, что в ЦСКА не останется. Будем искать команду», – сказал агент.