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    «Тоттенхэм» предоставил свой стадион для проведения тестов на коронавирус

    «Тоттенхэм» первым из клубов АПЛ предоставил инфраструктуру своего стадиона Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS).

    В офисах арены разместились лаборатории для проведения тестирований медиков и членов их семей на наличие коронавируса. Также на стадионе разместились женские амбулаторные службы больницы округа Северный Мидлсекс, что позволит учреждению принимать больше пациентов с симптомами COVID-19, одновременно перенаправляя беременных женщин из больницы.

    Медиа-центр и кафе стадиона будут использоваться в качестве основного места приема и обслуживания пациентов и сотрудников NHS, помещения для блиц-интервью и зона судей – в качестве кабинетов для консультаций и сканирования, зал для футбольных мячей оборудуют для акушерок.

    • Сезон в Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса.
    • В турнирной таблице лидирует «Ливерпуль», набрав 82 очка и опережая «Манчестер Сити» на 15 очков. Для победы в АПЛ команде Юргена Клоппа осталось выиграть два матча.
    • В Великобритании коронавирус подтвержден у 84 279 человек, из них умерли 10 612.

    Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»

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