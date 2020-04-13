Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    Гендиректор «Зенита»: «Клуб» не интересуется Ругани

    «Зенит» опроверг информацию о планируемом трансфере защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани. Ранее Tuttomercato сообщило, что петербуржцы предложили итальянскому футболисту трехлетний контракт на 2,5 миллиона евро в год.

    «Это очередной слух, не более», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

    • 25-летний Ругани находится в системе «Ювентуса» с 2012 года.
    • Ранее его агент рассказал об интересе со стороны лондонского «Арсенала».
    • В текущем сезоне защитник отыграл за туринский клуб семь матчей и не отметился голевыми действиями на поле.

    Источник: «Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:38
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +116

      valkam72 32 минуты назад

      Ругани интересуется "клуПом"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +378

      Бoрат 49 минут назад

      Ну и как же мы без ругани ? - иногда так хочется кого нибудь послать , а иногда по другому комментировать происходящее на поле не получается !!! Гыгыгы .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Соарес 2 часа назад

      Кто то точно врёт

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2112

      alarm > Соарес 1 час назад

      фердун.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +419

      alll-1 > alarm 1 час назад

      ???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +378

      Бoрат > alll-1 47 минут назад

      Тебе тоже тяжело без ругани ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +419

      alll-1 > Бoрат 42 минуты назад

      так ведь о ругани ни чего ни известно
      то продлевают ,то он на х.. не нужен

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +378

      Бoрат > alll-1 15 минут назад

      А я про прочтение некоторых комментариев ? - у меня без ругани некоторые не получается читать . Гыгыгы.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76083
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru