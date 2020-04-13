Гендиректор «Зенита»: «Клуб не интересуется Ругани

«Зенит» опроверг информацию о планируемом трансфере защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани. Ранее Tuttomercato сообщило, что петербуржцы предложили итальянскому футболисту трехлетний контракт на 2,5 миллиона евро в год.
«Это очередной слух, не более», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
- 25-летний Ругани находится в системе «Ювентуса» с 2012 года.
- Ранее его агент рассказал об интересе со стороны лондонского «Арсенала».
- В текущем сезоне защитник отыграл за туринский клуб семь матчей и не отметился голевыми действиями на поле.
Источник: «Р-Спорт