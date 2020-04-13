Tuttomercatoweb: «Зенит» предложил трехлетний контракт Ругани

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани может перейти в «Зенит», сообщает итальянское издание Tuttomercatoweb.

Согласно источнику, чемпион Серии А готов рассмотреть предложение россиян благодаря хорошим отношениям со спортивным директором питерцев Хавьером Рибалтой.

Также сообщается, что сам игрок планирует сменить команду из-за высокой конкуренции. «Зенит» уже предложил ему трехлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год, а также различные бонусы.

25-летний Ругани находится в системе «Ювентуса» с 2012 года.

Ранее его агент рассказал об интересе со стороны лондонского «Арсенала».

В текущем сезоне защитник отыграл за «старую синьору» семь матчей и не отметился голевыми действиями на поле.

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