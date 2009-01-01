Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Tuttomercatoweb: «Зенит» предложил трехлетний контракт Ругани

    Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани может перейти в «Зенит», сообщает итальянское издание Tuttomercatoweb.

    Согласно источнику, чемпион Серии А готов рассмотреть предложение россиян благодаря хорошим отношениям со спортивным директором питерцев Хавьером Рибалтой.

    Также сообщается, что сам игрок планирует сменить команду из-за высокой конкуренции. «Зенит» уже предложил ему трехлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год, а также различные бонусы.

    • 25-летний Ругани находится в системе «Ювентуса» с 2012 года.
    • Ранее его агент рассказал об интересе со стороны лондонского «Арсенала».
    • В текущем сезоне защитник отыграл за «старую синьору» семь матчей и не отметился голевыми действиями на поле.

    У защитника «Ювентуса» Ругани диагностировали коронавирус

    Источник: Tuttomercatoweb

    Портал с трансферными новостями по итальянским, европейским и южноамериканским командам. Подписчиков в твиттере – более 100 тысяч.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:55
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -155

      Аден 3 часа назад

      пир во время чумы. Стыдно, очень стыдно за бЗенит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +116

      valkam72 > Аден 3 часа назад

      Стыдно - это не то слово. Просто позорище на весь белый свет.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1242

      житель СПб 4 часа назад

      Это он нам прямо с короновирусом поедет?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +473

      кто там 5 часов назад

      Что то ******** попахивает на счёт 2,5 млн, скорее всего перепутали порядок и должно быть 5,2 млн.)

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76083
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru