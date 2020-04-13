Президент «Урала» – о сокращении зарплат: «Игроки молодежки получают по 20-30 тысяч. Им бы на питание хватало»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о сокращении зарплат футболистов на фоне пандемии коронавируса.

— На сколько процентов планируете урезать зарплаты?

— Не знаю. Посмотрим. Наверное, к каждому футболисту нужно подходить индивидуально в зависимости от его зарплаты. Ребята из молодежной команды вообще получают по 20-30 тысяч. Им бы на питание хватало. Как тут сократишь? Многие сидят по домам, не знают, что им делать. Ну ничего — разберемся.

— Допускаете, что финансирование «Урала» будет сокращено?

— Пока такой угрозы нет. Хотя понятно, что у нас три источника финансирования. Много сил брошено на борьбу с коронавирусом. Не знаю, как будет дальше. Пока все тихо. Мы еще не встречались с ребятами по поводу сокращения зарплат. Надо, чтобы все собрались, вернулись. Не уверен, что легионеры приедут обратно к 1 мая. Наверное, еще рано будет собираться.