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  • Президент «Урала» – о сокращении зарплат: «Игроки молодежки получают по 20-30 тысяч. Им бы на питание хватало»

Президент «Урала» – о сокращении зарплат: «Игроки молодежки получают по 20-30 тысяч. Им бы на питание хватало»

13 апреля 2020, 15:39
7

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о сокращении зарплат футболистов на фоне пандемии коронавируса.

— На сколько процентов планируете урезать зарплаты?

— Не знаю. Посмотрим. Наверное, к каждому футболисту нужно подходить индивидуально в зависимости от его зарплаты. Ребята из молодежной команды вообще получают по 20-30 тысяч. Им бы на питание хватало. Как тут сократишь? Многие сидят по домам, не знают, что им делать. Ну ничего — разберемся.

— Допускаете, что финансирование «Урала» будет сокращено?

— Пока такой угрозы нет. Хотя понятно, что у нас три источника финансирования. Много сил брошено на борьбу с коронавирусом. Не знаю, как будет дальше. Пока все тихо. Мы еще не встречались с ребятами по поводу сокращения зарплат. Надо, чтобы все собрались, вернулись. Не уверен, что легионеры приедут обратно к 1 мая. Наверное, еще рано будет собираться.

  • Чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая.
  • Урал идет в турнирной таблице на 10-м месте, набрав 25 очков в 22 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (7)
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bset
1586782100
Спрашивают про основных игроков, а в ответ про молодежь. Еще бы уборщиц вспомнил. Речь о тех, у кого зарплата больше млн рублей в месяц.
Ответить
BarStep
1586782407
Пенсионеры получают по 10-20 тысяч. Им вообще тогда не питаться по логике президента «Урала»?
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латунный
1586790198
прихуели утболёры
Ответить
латунный
1586797592
в регионах на заводах больше 30 не платят
Ответить
житель СПб
1586810412
Сначала вроде бы сопереживание его словам... А потом начинаешь задумываться. Чтож вы им платите столько, что они прокормиться не могут? Выглядит неправдоподобно.
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Hektor 84
1586813417
У нас на предприятии за тридцатку два месяца надо впахивать.
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