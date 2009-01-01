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    Президент «Урала» – о сокращении зарплат: «Игроки молодежки получают по 20-30 тысяч. Им бы на питание хватало»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о сокращении зарплат футболистов на фоне пандемии коронавируса.

    — На сколько процентов планируете урезать зарплаты?

    — Не знаю. Посмотрим. Наверное, к каждому футболисту нужно подходить индивидуально в зависимости от его зарплаты. Ребята из молодежной команды вообще получают по 20-30 тысяч. Им бы на питание хватало. Как тут сократишь? Многие сидят по домам, не знают, что им делать. Ну ничего — разберемся.

    — Допускаете, что финансирование «Урала» будет сокращено?

    — Пока такой угрозы нет. Хотя понятно, что у нас три источника финансирования. Много сил брошено на борьбу с коронавирусом. Не знаю, как будет дальше. Пока все тихо. Мы еще не встречались с ребятами по поводу сокращения зарплат. Надо, чтобы все собрались, вернулись. Не уверен, что легионеры приедут обратно к 1 мая. Наверное, еще рано будет собираться.

    • Чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая.
    • Урал идет в турнирной таблице на 10-м месте, набрав 25 очков в 22 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:39
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1534

      латунный 59 минут назад

      в регионах на заводах больше 30 не платят

      0
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      Рейтинг: +967

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      На такую зарплату вся Россия живёт, дядя

      1
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      Рейтинг: +1907

      Snek > Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Ну не вся, конечно, но 50-60% точно.

      1
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      Рейтинг: +1534

      латунный 3 часа назад

      прихуели утболёры

      0
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      Рейтинг: +3428

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Послушаешь этих деятелей российского футбола , люди просто живут в другой стране.Да ладно бы сами зарабатывали , а то ведь тупо деньги налогоплательщиков проедают.

      1
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      Рейтинг: +10162

      KLIM777 5 часов назад

      Не знают, что им делать ? Они и до этого получали по 20-30 и знали. А теперь в депрессии. Всех выгнать.

      Он не хочет сокращать зарплаты, так как придется самому себе тоже урезать.

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      Рейтинг: +3496

      BarStep 5 часов назад

      Пенсионеры получают по 10-20 тысяч. Им вообще тогда не питаться по логике президента «Урала»?

      1
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      Рейтинг: +14193

      bset 5 часов назад

      Спрашивают про основных игроков, а в ответ про молодежь. Еще бы уборщиц вспомнил. Речь о тех, у кого зарплата больше млн рублей в месяц.

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