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    Хохлов – о словах Филиппа: «Никогда не позволял себе общаться с игроками в грубой манере»

    Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов опроверг слова форварда клуба Максимилиана Филиппа о грубом обращении с игроками московской команды. Немец заявил, что будучи главным тренером «Динамо» Хохлов грубил свои футболистам после неудачных матчей.

    «Честно говоря, я не помню, чтобы он мне что-то говорил. То, что я заменил Филиппа — да. Меня не устраивало, как он играл в том матче против «Сочи».

    И я бы не сказал, что я разговаривал с Филиппом грубо, я никогда себе не позволял общаться с футболистами в грубой манере. Может быть, для него какие-то вещи оказались непривычными в России», — прокомментировал специалист.

    • Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2023 года.
    • В активе форварда 15 матчей за «Динамо», семь голов и один результативный пас.
    • Хохлов покинул столичную команду 5 октября 2019 года, сейчас он находится без клуба.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2349

      Hektor 84 51 минуту назад

      Та как они играют в рпл, игрой не назовешь. За такое не то что грубо разговаривать, палками п и з д и т ь надо

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