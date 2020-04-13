Хохлов – о словах Филиппа: «Никогда не позволял себе общаться с игроками в грубой манере»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов опроверг слова форварда клуба Максимилиана Филиппа о грубом обращении с игроками московской команды. Немец заявил, что будучи главным тренером «Динамо» Хохлов грубил свои футболистам после неудачных матчей.

«Честно говоря, я не помню, чтобы он мне что-то говорил. То, что я заменил Филиппа — да. Меня не устраивало, как он играл в том матче против «Сочи».

И я бы не сказал, что я разговаривал с Филиппом грубо, я никогда себе не позволял общаться с футболистами в грубой манере. Может быть, для него какие-то вещи оказались непривычными в России», — прокомментировал специалист.