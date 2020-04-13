Хохлов – о словах Филиппа: «Никогда не позволял себе общаться с игроками в грубой манере»

Та как они играют в рпл, игрой не назовешь. За такое не то что грубо разговаривать, палками п и з д и т ь надо
Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов опроверг слова форварда клуба Максимилиана Филиппа о грубом обращении с игроками московской команды. Немец заявил, что будучи главным тренером «Динамо» Хохлов грубил свои футболистам после неудачных матчей.
«Честно говоря, я не помню, чтобы он мне что-то говорил. То, что я заменил Филиппа — да. Меня не устраивало, как он играл в том матче против «Сочи».
И я бы не сказал, что я разговаривал с Филиппом грубо, я никогда себе не позволял общаться с футболистами в грубой манере. Может быть, для него какие-то вещи оказались непривычными в России», — прокомментировал специалист.
- Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
- Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2023 года.
- В активе форварда 15 матчей за «Динамо», семь голов и один результативный пас.
- Хохлов покинул столичную команду 5 октября 2019 года, сейчас он находится без клуба.