Ареоля не останется в «Реале» и уйдет из «ПСЖ»

Французский вратарь «Реала» Альфонсе Ареоля, арендованный у «ПСЖ», не останется в мадридском клубе в следующем сезоне.

Голкипер хорошо адаптировался в испанской команде и полностью удовлетворяет главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, но, вероятнее всего, покинет Испанию. Вернувшись в «ПСЖ», контракт с которым у Ареоля рассчитан до 2023 года, француз рассчитывает уехать в другой клуб. Вратарь не видит себя в Париже, поскольку не уверен, что будет первым номером в столичной команде.

Ареоля намерен вернуться в сборную Франции, в которой ему сегодня не гарантировано даже место третьего вратаря. Тем не менее француз уверен, что игровая практика позволит ему привлечь внимание тренеров национальной сборной. Среди возможных вариантов продолжения карьеры называется Лондон.