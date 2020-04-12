Чельстрем – о переходе в «Арсенал»: «Все происходило за несколько минут до закрытия трансферного окна. У них не было вариантов»

Бывшший полузащитник «Спартака» Ким Чельстрем рассказал, как переходил в аренду из московского клуба в лондонский «Арсенал».

«Мне позвонил агент, спросил, хочу ли поехать в аренду в АПЛ. Я ответил, что было бы неплохо там поиграть, но не заинтересован в аренде, так как у меня есть семья, и мы на тот момент были счастливы жить в России. Я ответил, что останусь в Москве до лета, а там будут рассматривать варианты. Через 10 минут агент позвонил, я ответил, что не хочу уезжать. Через час он вновь связался со мной, я уже начал злиться. Он спрашивает: «Уверен, что не хочешь уехать?». Отвечаю: «Перестань мне звонить. Я никуда не поеду. Он: «Это «Арсенал». Я говорю: «Хорошо, я могу уехать».

В Премьер-лиге было несколько клубов, которым я был интересен, но я не ожидал, что это будет такой топ-клуб, как «Арсенал». Я позвонил жене и сказал, что мы на пару месяцев переезжаем в Лондон. Мы знали, что не задержимся там надолго, но решили насладиться клубом и городом. Когда я приехал, то сразу сказал медикам, что у меня есть проблемы со спиной. Я думал, что трансфер сорвeтся, но все получилось. Это происходило за несколько минут до закрытия трансферного окна. У «Арсенала» не было вариантов, поэтому они рискнули и взяли меня. В итоге все получилось довольно хорошо», — сказал Чельстрем.