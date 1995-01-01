Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Чельстрем – о переходе в «Арсенал»: «Все происходило за несколько минут до закрытия трансферного окна. У них не было вариантов»

    Бывшший полузащитник «Спартака» Ким Чельстрем рассказал, как переходил в аренду из московского клуба в лондонский «Арсенал».

    «Мне позвонил агент, спросил, хочу ли поехать в аренду в АПЛ. Я ответил, что было бы неплохо там поиграть, но не заинтересован в аренде, так как у меня есть семья, и мы на тот момент были счастливы жить в России. Я ответил, что останусь в Москве до лета, а там будут рассматривать варианты. Через 10 минут агент позвонил, я ответил, что не хочу уезжать. Через час он вновь связался со мной, я уже начал злиться. Он спрашивает: «Уверен, что не хочешь уехать?». Отвечаю: «Перестань мне звонить. Я никуда не поеду. Он: «Это «Арсенал». Я говорю: «Хорошо, я могу уехать».

    В Премьер-лиге было несколько клубов, которым я был интересен, но я не ожидал, что это будет такой топ-клуб, как «Арсенал». Я позвонил жене и сказал, что мы на пару месяцев переезжаем в Лондон. Мы знали, что не задержимся там надолго, но решили насладиться клубом и городом. Когда я приехал, то сразу сказал медикам, что у меня есть проблемы со спиной. Я думал, что трансфер сорвeтся, но все получилось. Это происходило за несколько минут до закрытия трансферного окна. У «Арсенала» не было вариантов, поэтому они рискнули и взяли меня. В итоге все получилось довольно хорошо», — сказал Чельстрем.

    • Швед выступал за «Спартак» с 2012 по 2015 годы. В 50 матчах в РПЛ он забил 5 голов.
    • С «Арсеналом» Чельстрем выиграл Кубок Англии в 2014 году.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:01
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76057
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru