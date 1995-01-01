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    Зелимхан Бакаев: «У Ларссона сумасшедший потенциал. Он будет прогрессировать»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев устроил в инстаграме прямой эфир для болельщиков. В частности, он поговорил о своем партнере Джордане Ларссоне.

    «У Джордана Ларссона сумасшедший потенциал. Он и дальше будет прогрессировать.

    Во сколько начинать заниматься футболом? Посоветую терпения родителям. Они должны верить в сына и вовремя отдавать в шесть-семь лет, не позже, потому что можно отстать от своих сверстников. Много тренироваться, чтобы пойти дальше — дополнительно по две тренировки, и тогда все получится», – считает Бакаев.

    • Ларссона «Спартак» купил летом.
    • В сезоне РПЛ швед провел 18 матчей, забил пять голов, сделал две результативные передачи.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: инстаграм Зелимхана Бакаева

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +589

      Cleaner 19 минут назад

      Зачем печатать столько слов от среднего игрока команды, только что ушедшей из зоны вылета в чемпионате?

      0
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      Рейтинг: +1074

      "supermax" > Cleaner 1 минуту назад

      другие клубы никому не интересны...не кипишуй

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3344

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Зелимхан, тебе тоже надо прибавлять.
      Звёздочку надо побороть, играй на команду , а не на себя.

      0
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      Рейтинг: +675

      СвинкаСправедливости 5 часов назад

      Так он уже лучше тебя, Зеля, очнись.

      0
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      Рейтинг: +2096

      alarm 9 часов назад

      позорник в 22 года нехило прогрессировал, оказавшись в спартаке, ухаха зелебоба жжёт!

      -3
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      Рейтинг: +386

      legenda soccer > alarm 4 часа назад

      а ты чего в жизни добилась а девка дырявая в инете 34 часа гадости писать да сын шлюхии и да я твою мать считаю шлюхойй понял

      1
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      Рейтинг: +721

      Grag > legenda soccer 4 часа назад

      не трать время и нервы, не корми троля.

      2
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      Рейтинг: +2800

      Борат > legenda soccer 3 часа назад

      Петушара дырявая, Кукарекни погромче! Гыгы

      -2
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