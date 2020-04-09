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  • Зелимхан Бакаев: «У Ларссона сумасшедший потенциал. Он будет прогрессировать»

Зелимхан Бакаев: «У Ларссона сумасшедший потенциал. Он будет прогрессировать»

9 апреля 2020, 01:34
7

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев устроил в инстаграме прямой эфир для болельщиков. В частности, он поговорил о своем партнере Джордане Ларссоне.

«У Джордана Ларссона сумасшедший потенциал. Он и дальше будет прогрессировать.

Во сколько начинать заниматься футболом? Посоветую терпения родителям. Они должны верить в сына и вовремя отдавать в шесть-семь лет, не позже, потому что можно отстать от своих сверстников. Много тренироваться, чтобы пойти дальше — дополнительно по две тренировки, и тогда все получится», – считает Бакаев.

  • Ларссона «Спартак» купил летом.
  • В сезоне РПЛ швед провел 18 матчей, забил пять голов, сделал две результативные передачи.
  • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

Источник: инстаграм Зелимхана Бакаева
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан Ларссон Джордан
Комментарии (7)
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СвинкаСправедливости
1586402540
Так он уже лучше тебя, Зеля, очнись.
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zigbert
1586458878
Пока еще у него нет стабильности в игре.Хотя последние матчи он провел более уверенно.
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