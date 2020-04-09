Зелимхан Бакаев: «У Ларссона сумасшедший потенциал. Он будет прогрессировать»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев устроил в инстаграме прямой эфир для болельщиков. В частности, он поговорил о своем партнере Джордане Ларссоне.

«У Джордана Ларссона сумасшедший потенциал. Он и дальше будет прогрессировать.

Во сколько начинать заниматься футболом? Посоветую терпения родителям. Они должны верить в сына и вовремя отдавать в шесть-семь лет, не позже, потому что можно отстать от своих сверстников. Много тренироваться, чтобы пойти дальше — дополнительно по две тренировки, и тогда все получится», – считает Бакаев.