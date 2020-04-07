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  • Егоров: «Инициатива Иванова обнулить чемпионат сломлена, сезон РПЛ будет доигран»

Егоров: «Инициатива Иванова обнулить чемпионат сломлена, сезон РПЛ будет доигран»

7 апреля 2020, 22:53
8

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что сезон РПЛ будет доигран. Это произойдет с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

«Тренд на то, чтобы заканчивать чемпионат, обнулить его, – инициатором был президент «Урала» Григорий Иванов – сломлен, чемпионат будет доигран», – информирует инсайдер.

  • Чемпионат приостановили в марте из-за пандемии.
  • От инфекции по всему миру умерло более 79000 человек.
  • «Урал» в РПЛ идет десятым.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (8)
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bset
1586292317
На крайняк доиграют без зрителей, ничего страшного. Как минимум с теле-прав деньги получат.
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VVM1964
1586297420
Рано об этом говорить - время покажет , будем надеяться на лучшее .
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Черкизовский Кот
1586315308
Не много ли обнулений в нашей стране?
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New Life
1586327865
Просто проводить игры в Беларуси.
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житель СПб
1586348537
Правильно! Так и должно быть. И реализовывать уже выбранные варианты продолжения Чемпа.
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