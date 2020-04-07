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    Егоров: «Инициатива Иванова обнулить чемпионат сломлена, сезон РПЛ будет доигран»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что сезон РПЛ будет доигран. Это произойдет с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

    «Тренд на то, чтобы заканчивать чемпионат, обнулить его, – инициатором был президент «Урала» Григорий Иванов – сломлен, чемпионат будет доигран», – информирует инсайдер.

    • Чемпионат приостановили в марте из-за пандемии.
    • От инфекции по всему миру умерло более 79000 человек.
    • «Урал» в РПЛ идет десятым.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    07.04.2020 22:53
    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +1135

      житель СПб 20 часов назад

      Правильно! Так и должно быть. И реализовывать уже выбранные варианты продолжения Чемпа.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +342

      New Life 8 апреля, 09:37

      Просто проводить игры в Беларуси.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2564

      Черкизовский Кот 8 апреля, 06:08

      Не много ли обнулений в нашей стране?

      1
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      ...
      Рейтинг: +10575

      vladimir-7 > Черкизовский Кот 8 апреля, 08:30

      Было бы здорово обнулить доходы всех олигархов, членов правительства, администрации президента, депутатов ГД, сенаторов СФ и губернаторов, но это на первом этапе.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +22628

      VVM1964 8 апреля, 01:10

      Рано об этом говорить - время покажет , будем надеяться на лучшее .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10097

      KLIM777 8 апреля, 00:36

      доигрывать надо, иначе будет много вопросов. Первым вопросом, почему Ахмат остался, если он должен обнулиться в ФНЛ

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2799

      Борат 7 апреля, 23:54

      рылы уже очкуют - пердив близко !
      гыгы
      стыдно за пищевиков !

      3
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    • ...
      Рейтинг: +14089

      bset 7 апреля, 23:45

      На крайняк доиграют без зрителей, ничего страшного. Как минимум с теле-прав деньги получат.

      4
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      ...
      Рейтинг: +10575

      vladimir-7 > bset 8 апреля, 08:36

      Ну, это копейки по сравнению денег от зрителей.

      0
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      Рейтинг: +14089

      bset > vladimir-7 19 часов назад

      С учетом количества желающих идти на стадион сразу после завершения самоизоляции (когда все утихнет, но далеко не закончится) вряд ли будет большое количество желающих сходить на стадион. В любом случае арены будут полупустые.

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