Егоров: «Инициатива Иванова обнулить чемпионат сломлена, сезон РПЛ будет доигран»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что сезон РПЛ будет доигран. Это произойдет с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
«Тренд на то, чтобы заканчивать чемпионат, обнулить его, – инициатором был президент «Урала» Григорий Иванов – сломлен, чемпионат будет доигран», – информирует инсайдер.
- Чемпионат приостановили в марте из-за пандемии.
- От инфекции по всему миру умерло более 79000 человек.
- «Урал» в РПЛ идет десятым.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»