Егоров: «Инициатива Иванова обнулить чемпионат сломлена, сезон РПЛ будет доигран»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что сезон РПЛ будет доигран. Это произойдет с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

«Тренд на то, чтобы заканчивать чемпионат, обнулить его, – инициатором был президент «Урала» Григорий Иванов – сломлен, чемпионат будет доигран», – информирует инсайдер.