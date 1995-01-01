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    Иванов: «Сезон РПЛ надо завершить сейчас. Давайте обнулим и отпустим игроков к семьям»

    Президент «Урала» Григорий Иванов выразил мнение, что сезон РПЛ не стоит доигрывать. Он приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    – Выскажу свое личное мнение. Говорят, что этот чемпионат надо доигрывать. А я полагаю, что нужно его сейчас завершить. Появилось модное слово – обнулить. Давайте обнулим. Закрепим итоги в РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. И следующий сезон начнем в том же составе.

    – То есть «Ахмат» не вылетает?

    – Нет, конечно! Все остается как есть. Просто надо сейчас футболистов, легионеров отпустить к их семьям. Зачем их тут держать в неизвестности?

    – Но, например, ЦСКА и «Ростов» могут не согласиться. Пока они не попадают в Лигу чемпионов.

    – Ну что тут поделать... Это же проблема мирового масштаба. Коронавирус этот... Надо находить какой-то выход из положения. Пусть решает РФС. Ждем позиции УЕФА.

    А вся эта неизвестность реально давит на всех. Повторяю свой вопрос. Если пауза продлится условно до конца мая, что делать легионерам?

    • В России коронавирусом заражены более 400 человек.
    • По всему миру умерло от инфекции более 14000 человек.
    • РПЛ приостановлена как минимум до 24 апреля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии15
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      Рейтинг: +22070

      oyabun 12 минут назад

      Откуда такая трепетная забота о семьях игроков? Они разве бедствуют и несчастны? Отнюдь! А давайте всем семьям дадим столько бабла сколько у наших игроков и отправим всех мужей радостно сидеть дома. Мы ЗА!! Кривая заболеваний сразу рухнет и эпидемии конец! Разве не этого все хотят?

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      Рейтинг: +132

      AleSan4es 1 час назад

      Не ну если обнулять тогда вас и крылья на вылет,рубин и оренбург по матчу за право остаться а кто наверху тот на каком месте тот так в евро и играет, а то решил умник за счет вируса в рпл задержаться

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      Рейтинг: +1016

      acor94 > AleSan4es 28 минут назад

      Это другой Иванов, он из Урала

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      Рейтинг: +3914

      Литейный4 1 час назад

      Легионеры бешеные бабки получают. Так что потерпят, тем более весна наступает, теплеет. Гыгыгы

      -1
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      Рейтинг: +3914

      Литейный4 1 час назад

      Только доигрывать чемпионат. Заодно и свиней проводим в Пердив. Гыгыгы

      -1
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      Рейтинг: +2337

      Давид59 1 час назад

      Ну вот, "обнулить" уже и тут предлагают. То есть чемпионат на 90% сыгран и всё это не считается? Так что ли?

      1
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      Рейтинг: +132

      AleSan4es > Давид59 1 час назад

      Он вылететь не хочет, вот и придумывает все

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      Рейтинг: +3783

      САДЫЧОК 1 час назад

      Для начала , Иванову нужно обнулить свой мозг !

      0
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      Рейтинг: +38783

      portero 1 час назад

      Как то хитро обнулить, все хитрожопые, доиграйте в мае или Ахмат на вылет, у Урала налажены с ними договорняки.

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      Рейтинг: +357

      кто там 1 час назад

      Если ЦСКА не попадёт в ЛЧ - это будет плюс.. для всех.

      Ибо то что показывает команда и что она показала в слабенькой группе ЛЕ, доказывает что от имени ЦСКА остался гынер гончаренко и его химия. Пусть отдохнут от еврочемпионата, соберутся с мыслями и т.д.

      А местные поняшки которые со слезами на глазах будут меня минусовать- идите на *** или поясните почему почётная 4ка - ЦСКА должна представлять Россию в ЛЧ и ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +132

      AleSan4es > кто там 1 час назад

      Потому что это молодой состав, и он борется, и достойно борется в чемпионате, обновил любую команду до уровня игроков ЦСКА и та команда вылетит нахер с чемпионата, и да ты про ЛЕ вспомнил,там по сути только 1матч провалили, остальные невезение и состав, причем в каждом матче кроме первого могли еще в первом тайме забивать 3,4 гола. А во 2 тайме, когда остальные команды играли от обороны старались всегда играть на атаку... Так что это твой высер, где тогда состав заколять? Или вам интересно что у вас одни иностранцы в командах рулят???

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      Рейтинг: +357

      кто там > AleSan4es 51 минуту назад

      Что ты несешь?!
      Ты и тебе подобные сколько ещё лет будете ***** нести про молодой состав?! Пока им всем по 30 не стукнет?!

      Никто НИКТО из состава за это время на новый уровень игры не вышел, да же тот же Влашич скатился! А это вина тренера!

      Посмотри на Ростов, собран из *говна и палок* с ещё меньшим бюджетом, а коней, да и многих кого поносят как хотят. Хотя то же каждое межсезонье теряют ключевых игроков и покупают ноунеймов.

      Что ты про ЛЕ и ЛЧ несешь дубина? Сколько лет подряд 4 место и с этим составом и с другим, про какое *закаляться* ты свою пасть открываешь? Только очки страны разбазаривать ибо еврею по херу на это, главное свои 10-15 млн за группу сгрести.

      Твой высер состоит из могли бы могли бы, твой батя то же мог БЫ гондон одеть и тебя ******** не было бы.

      От куда таких дебилов то берут. ЫЫЫааа молодая команда (уже почти 2 года играют вместе), Ыыыаааа не повезло мячи не попадают в сетку(не потому что чалов дно, а еврей на нормальных игроков денег не даёт). Слюни подотри и дальше верь в сказки, сказочник.

      -1
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      Рейтинг: +620

      СвинкаСправедливости > AleSan4es 28 минут назад

      Молодой состав - оговорка на следующие пять лет!
      Марио, Набабкин, Акинфеев, Гогуа, Васин, Щенников, они тоже молодые? Или что с ними?
      А потом какая отговорка будет? У ЦСКА бюджет не позволяет собрать состав, как у других команд, претендующих на топ-5?

      1
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      Рейтинг: +2323

      Dgad > кто там 22 минуты назад

      Научись сначала с людьми разговаривать без грубости и с уважением, чем другой человек хуже тебя, даже если у него иной взгляд на ситуацию? все люди разные, мыслят и думают все по своему.Научись уважать чужое мнение, даже если оно как считаешь ты чушь...

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      Рейтинг: +357

      кто там > Dgad 15 минут назад

      1) Научись уважать чужое мнение, даже если оно как считаешь ты чушь... - этот бот назвал моё мнение высером и после этого ты мне что то пишешь про научись уважать чужое мнение?
      2) Это ОН мне написал СВОЁ мнение на моё, а не наоборот.
      3) Где было оскорбление? Если глупца или слепца, который верит в откровенный бред назвать глупцом или слепцом, это не оскорбление. А людей которые уже 3й год списывают на молодость иначе как глупцами и слепцами не назовёшь.

      Так что перед тем как другим раздавать советы, сам подумай несколько раз, то ли ты пишешь.

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