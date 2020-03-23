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  • Иванов: «Сезон РПЛ надо завершить сейчас. Давайте обнулим и отпустим игроков к семьям»

Иванов: «Сезон РПЛ надо завершить сейчас. Давайте обнулим и отпустим игроков к семьям»

23 марта 2020, 13:34
41

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил мнение, что сезон РПЛ не стоит доигрывать. Он приостановлен из-за пандемии коронавируса.

– Выскажу свое личное мнение. Говорят, что этот чемпионат надо доигрывать. А я полагаю, что нужно его сейчас завершить. Появилось модное слово – обнулить. Давайте обнулим. Закрепим итоги в РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. И следующий сезон начнем в том же составе.

– То есть «Ахмат» не вылетает?

– Нет, конечно! Все остается как есть. Просто надо сейчас футболистов, легионеров отпустить к их семьям. Зачем их тут держать в неизвестности?

– Но, например, ЦСКА и «Ростов» могут не согласиться. Пока они не попадают в Лигу чемпионов.

– Ну что тут поделать... Это же проблема мирового масштаба. Коронавирус этот... Надо находить какой-то выход из положения. Пусть решает РФС. Ждем позиции УЕФА.

А вся эта неизвестность реально давит на всех. Повторяю свой вопрос. Если пауза продлится условно до конца мая, что делать легионерам?

  • В России коронавирусом заражены более 400 человек.
  • По всему миру умерло от инфекции более 14000 человек.
  • РПЛ приостановлена как минимум до 24 апреля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (41)
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кто там
1584960292
Если ЦСКА не попадёт в ЛЧ - это будет плюс.. для всех. Ибо то что показывает команда и что она показала в слабенькой группе ЛЕ, доказывает что от имени ЦСКА остался гынер гончаренко и его химия. Пусть отдохнут от еврочемпионата, соберутся с мыслями и т.д. А местные поняшки которые со слезами на глазах будут меня минусовать- идите на *** или поясните почему почётная 4ка - ЦСКА должна представлять Россию в ЛЧ и ЛЕ.
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portero
1584960567
Как то хитро обнулить, все хитрожопые, доиграйте в мае или Ахмат на вылет, у Урала налажены с ними договорняки.
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САДЫЧОК
1584960596
Для начала , Иванову нужно обнулить свой мозг !
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Давид59
1584960631
Ну вот, "обнулить" уже и тут предлагают. То есть чемпионат на 90% сыгран и всё это не считается? Так что ли?
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oyabun
1584965402
Откуда такая трепетная забота о семьях игроков? Они разве бедствуют и несчастны? Отнюдь! А давайте всем семьям дадим столько бабла сколько у наших игроков и отправим всех мужей радостно сидеть дома. Мы ЗА!! Кривая заболеваний сразу рухнет и эпидемии конец! Разве не этого все хотят?
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Lester84
1584972330
А в еврокубках как играть? Теми же командами? Дважды матчей с Лудогорцем и Ферценварошем я не хочу смотреть
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38 попугаев
1584972558
Просто обнулять нынче модно стало)
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VVM1964
1584973011
Я думаю надо признать чемпионат не состоявшимся - никто никуда не вылетает , призеров нет , следующий чемпионат НАЧИНАЕМ С НОЛЯ ))))))
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Leon_ARS
1584975355
У меня другое предложение: доиграть осенью, а новый сезон начать "Весна-Осень". На ЛЧ и ЛЕ отправить команды прошлого года.
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Hektor 84
1584978068
Прочитал записку из газпрома?
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