Иванов: «Сезон РПЛ надо завершить сейчас. Давайте обнулим и отпустим игроков к семьям»

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил мнение, что сезон РПЛ не стоит доигрывать. Он приостановлен из-за пандемии коронавируса.

– Выскажу свое личное мнение. Говорят, что этот чемпионат надо доигрывать. А я полагаю, что нужно его сейчас завершить. Появилось модное слово – обнулить. Давайте обнулим. Закрепим итоги в РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. И следующий сезон начнем в том же составе.

– То есть «Ахмат» не вылетает?

– Нет, конечно! Все остается как есть. Просто надо сейчас футболистов, легионеров отпустить к их семьям. Зачем их тут держать в неизвестности?

– Но, например, ЦСКА и «Ростов» могут не согласиться. Пока они не попадают в Лигу чемпионов.

– Ну что тут поделать... Это же проблема мирового масштаба. Коронавирус этот... Надо находить какой-то выход из положения. Пусть решает РФС. Ждем позиции УЕФА.

А вся эта неизвестность реально давит на всех. Повторяю свой вопрос. Если пауза продлится условно до конца мая, что делать легионерам?