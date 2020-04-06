Marca: Гризманн останется в «Барселоне»

«Барселона» не рассматривает вариант с уходом нападающего Антуана Гризманна ближайшим летом.

По информации Marca, продажа француза или включение его в сделку по обмену не входит в планы каталонского клуба.

В «Барсе» считают, что 29-летний форвард еще не до конца адаптировался на «Камп Ноу», но это вопрос времени.