Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Marca: Гризманн останется в «Барселоне»

    «Барселона» не рассматривает вариант с уходом нападающего Антуана Гризманна ближайшим летом.

    По информации Marca, продажа француза или включение его в сделку по обмену не входит в планы каталонского клуба.

    В «Барсе» считают, что 29-летний форвард еще не до конца адаптировался на «Камп Ноу», но это вопрос времени.

    • В дебютном сезоне Гризманн забил 14 голов и сделал четыре ассиста в 37 матчах.
    • За его трансфер действующий чемпион Испании заплатил «Атлетико» 120 миллионов евро.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.
    • Интерес к победителю ЧМ-2018 проявляют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2020 06:39
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3736

      Ziklop 6 апреля 2020, 11:18

      Кому он нужен, за такие деньги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 апреля 2020, 09:18

      Вроде бы забил аж 14 мячей, но я больше 2-3-х и вспомнить не могу. Очень блекло провёл сезон.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11