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Marca: Гризманн останется в «Барселоне»

6 апреля 2020, 06:39
2

«Барселона» не рассматривает вариант с уходом нападающего Антуана Гризманна ближайшим летом.

По информации Marca, продажа француза или включение его в сделку по обмену не входит в планы каталонского клуба.

В «Барсе» считают, что 29-летний форвард еще не до конца адаптировался на «Камп Ноу», но это вопрос времени.

  • В дебютном сезоне Гризманн забил 14 голов и сделал четыре ассиста в 37 матчах.
  • За его трансфер действующий чемпион Испании заплатил «Атлетико» 120 миллионов евро.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.
  • Интерес к победителю ЧМ-2018 проявляют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Гризманн Антуан
Комментарии (2)
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Cules2013
1586153915
Вроде бы забил аж 14 мячей, но я больше 2-3-х и вспомнить не могу. Очень блекло провёл сезон.
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Ziklop
1586161126
Кому он нужен, за такие деньги.
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