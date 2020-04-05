Гюндоган: «Для меня Левандовски сейчас лучший форвард в мире»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган выделил лучшего, на свой взгляд, нападающего в мире. Он выбрал бывшего партнера по «Боруссии».

«Было очень приятно играть вместе с Робертом Левандовски. Он продолжал прогрессировать. В техническом плане он всегда был на высоте. Сейчас к этому добавилось хладнокровие в завершающих стадиях атак. Его результативность ошеломляет. Для меня Левандовский — лучший нападающий мира на данный момент», – приводит слова Гюндогана Sportbox со ссылкой на DAZN.