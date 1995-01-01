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    Гюндоган: «Для меня Левандовски сейчас лучший форвард в мире»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган выделил лучшего, на свой взгляд, нападающего в мире. Он выбрал бывшего партнера по «Боруссии».

    «Было очень приятно играть вместе с Робертом Левандовски. Он продолжал прогрессировать. В техническом плане он всегда был на высоте. Сейчас к этому добавилось хладнокровие в завершающих стадиях атак. Его результативность ошеломляет. Для меня Левандовский — лучший нападающий мира на данный момент», – приводит слова Гюндогана Sportbox со ссылкой на DAZN.

    • Левандовски в сезоне Бундеслиги провел 23 матча, забил 25 мячей.
    • Поляк лидирует в списке форвардов сезона чемпионата Германии.
    • «Бавария» лидирует в Бундеслиге.

    Источник: Sportbox

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16067

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Может и не самый лучший, но в десятку точно входит.

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