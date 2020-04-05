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  • Гюндоган: «Для меня Левандовски сейчас лучший форвард в мире»

Гюндоган: «Для меня Левандовски сейчас лучший форвард в мире»

5 апреля 2020, 00:52
3

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган выделил лучшего, на свой взгляд, нападающего в мире. Он выбрал бывшего партнера по «Боруссии».

«Было очень приятно играть вместе с Робертом Левандовски. Он продолжал прогрессировать. В техническом плане он всегда был на высоте. Сейчас к этому добавилось хладнокровие в завершающих стадиях атак. Его результативность ошеломляет. Для меня Левандовский — лучший нападающий мира на данный момент», – приводит слова Гюндогана Sportbox со ссылкой на DAZN.

  • Левандовски в сезоне Бундеслиги провел 23 матча, забил 25 мячей.
  • Поляк лидирует в списке форвардов сезона чемпионата Германии.
  • «Бавария» лидирует в Бундеслиге.

Источник: Sportbox
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Бавария Левандовски Роберт Гюндоган Илкай
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1586038766
Может и не самый лучший, но в десятку точно входит.
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Axe111
1586071424
ЛОЛ
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Cules2013
1586078769
Если брать чисто центрфорвардов, то, скорее всего, так и есть. Ни Месси, ни Роналду не являются центральными напами в классическом смысле этого слова. Поэтому конкурентами Лёвы являются только Мбаппе, Кейн, Агуэро и Луис Суарез. Мбаппе берёт молодостью и статусом вундеркинда, остальные едва ли чем-то прямо лучше Роберта. Поляка многие сильно недооценивают, хотя после Месси и Рона, у него одна из лучших статистик за последние годы по голам и голевым.
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