«Ждем, что вернешься еще сильнее». «Спартак» поздравил Мелкадзе с днем рождения

«Спартак» поздравил с днем рождения нападающего Георгия Мелкадзе. Россиянину сегодня исполнилось 23 года.

Форвард выступает за «Тамбов» на правах аренды.

В 13 матчах РПЛ игрок забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

«Желаем Георгию крепкого здоровья, успехов в «Тамбове», где он выступает на правах аренды, и побольше забитых голов! Ждем, что вернешься в состав красно-белых еще сильнее», – говорится в сообщении «Спартака».