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    «Ждем, что вернешься еще сильнее». «Спартак» поздравил Мелкадзе с днем рождения

    «Спартак» поздравил с днем рождения нападающего Георгия Мелкадзе. Россиянину сегодня исполнилось 23 года.

    • Форвард выступает за «Тамбов» на правах аренды.
    • В 13 матчах РПЛ игрок забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

    «Желаем Георгию крепкого здоровья, успехов в «Тамбове», где он выступает на правах аренды, и побольше забитых голов! Ждем, что вернешься в состав красно-белых еще сильнее», – говорится в сообщении «Спартака».

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 15:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2765

      Борат 38 минут назад

      Уровень спартака это пердив !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +1007

      "supermax" > Борат 3 минуты назад

      лишний повод сказать что борат - p.i.d.e.r.a.t

      0
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