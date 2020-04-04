«Ждем, что вернешься еще сильнее». «Спартак» поздравил Мелкадзе с днем рождения

«Спартак» поздравил с днем рождения нападающего Георгия Мелкадзе. Россиянину сегодня исполнилось 23 года.
- Форвард выступает за «Тамбов» на правах аренды.
- В 13 матчах РПЛ игрок забил 6 голов и сделал 3 ассиста.
«Желаем Георгию крепкого здоровья, успехов в «Тамбове», где он выступает на правах аренды, и побольше забитых голов! Ждем, что вернешься в состав красно-белых еще сильнее», – говорится в сообщении «Спартака».
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Источник: Официальный твиттер «Спартака»