«Ждем, что вернешься еще сильнее». «Спартак» поздравил Мелкадзе с днем рождения

Уровень спартака это пердив !
Гыгы
«Спартак» поздравил с днем рождения нападающего Георгия Мелкадзе. Россиянину сегодня исполнилось 23 года.
- Форвард выступает за «Тамбов» на правах аренды.
- В 13 матчах РПЛ игрок забил 6 голов и сделал 3 ассиста.
«Желаем Георгию крепкого здоровья, успехов в «Тамбове», где он выступает на правах аренды, и побольше забитых голов! Ждем, что вернешься в состав красно-белых еще сильнее», – говорится в сообщении «Спартака».
Поздравляем Георгия Мелкадзе! Воспитаннику «Спартака» сегодня исполняется 23 года⠀Желаем Георгию крепкого здоровья, успехов в «Тамбове», где он выступает на правах аренды, и побольше забитых голов!⠀Ждем, что вернешься в состав красно-белых еще сильнее pic.twitter.com/XuI55Gd6mb— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 4, 2020