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  • «Ждем, что вернешься еще сильнее». «Спартак» поздравил Мелкадзе с днем рождения

«Ждем, что вернешься еще сильнее». «Спартак» поздравил Мелкадзе с днем рождения

4 апреля 2020, 15:05
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«Спартак» поздравил с днем рождения нападающего Георгия Мелкадзе. Россиянину сегодня исполнилось 23 года.

  • Форвард выступает за «Тамбов» на правах аренды.
  • В 13 матчах РПЛ игрок забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

«Желаем Георгию крепкого здоровья, успехов в «Тамбове», где он выступает на правах аренды, и побольше забитых голов! Ждем, что вернешься в состав красно-белых еще сильнее», – говорится в сообщении «Спартака».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Тамбов Мелкадзе Георгий
Комментарии (4)
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Волька
1586010294
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subbotaspartak
1586017212
Вернуть вместо Шюрле.
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