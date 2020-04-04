Широков: «Рад за Смолова, что он поехал в «Сельту», решил рискнуть»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков похвалил форварда Федора Смолова за решение перейти в «Сельту».

«Смолов уже играл в Европе. Рад за него, что он поехал, решил рискнуть. То, что он попробовал, молодец. Кто знает, что будет дальше. Это большой риск – на его позиции там играет Аспас. За полгода до Евро он поехал в неизвестность. Если выстрелит, то будет супер, реально прибавит, если нет, то он себя отрезает от чемпионата Европы.

Это разные позиции – ехать или нет. Он уехал в последний момент. Поэтому плохо, что коронавирус случился, а с другой хорошо – он сможет больше блеснуть и закрепиться. В Голландию он ездил, там у него не получилось. Ему нужно было уезжать из «Краснодара», когда он дважды становился лучшим бомбардиром. Это к вопросу о выстраивании карьеры – у него же там топовый агент.

Нужно было убеждать либо Фeдора, либо клубы. И не ехать в топ-5 клубы из топовых чемпионатов, нас там не ждут, потому что на Россию особо не смотрят. А ехать в условную «Сельту», – сказал Широков.

Смолов присоединился к «Сельте» в конце января на правах аренды до конца сезона.

Трансфер нападающего принадлежит «Локомотиву».

В составе галисийской команды россиянин забил один гол в шести матчах.

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