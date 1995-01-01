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    Широков: «Все говорят: «Газпром» – народные деньги. А «Лукойл» – это что?»

    Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков недоумевает, почему общественность кардинально по-разному оценивает спонсорство петербургского и московского клубов крупными нефтегазовыми компаниями.

    «Вот все говорят: «Газпром» – народные деньги. А «Лукойл» – это что? Леонид Федун и Вагит Алекперов не народные деньги тратят? «Спартак» – это частные инвестиции, конечно. Нефть – везде нефть, это народные деньги, как у нас говорят. Но мы уже выяснили, что питерская нефть – народная, а в «Лукойле» – нет», – сказал Широков.

    Широков: «Халк – номер два после Вагнера Лава среди легионеров в России»

    Широков: «Я вдохнул в Александра Жиркова чемпионский дух, который он передал «Спартаку»

    Широков: «Федун считает меня плохим? Пусть вспомнит, как они бегали за мной, просили подписать контракт»

    Широков: «Дзюба – лучший российский игрок в РПЛ, Еременко – лучший иностранец»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии80
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      Рейтинг: +4510

      ivany4 1 час назад

      Теперь всем понятно чем отличаются якобы звезды от обычных людей.
      Когда по полю ходил, не так на дурака походил. А стал никому не нужен, выяснилось, что за душонкой ничего нет. Ну не дано нашим таким футболерам ни ума, ни знаний.))
      Права русская поговорка, лучше помолчи, сойдешь за умного. Это касается и многих "культурных" с северной окраины. Им эту поговорку на каждом перекрестке повесить надо.)) Хоть бы немного вникли в суть вопроса, и не несли чушь.

      2
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      Рейтинг: +1937

      Hektor 84 1 час назад

      На Широкова наверно самоизоляция влияет. Пора завязывать с бухлом. Обе компании были созданы воровским правительством алкаша Ельцина. Так что обсуждать эту тему можно бесконечно. Ну у Широкова наверно во рту завонялось раз решил потявкать. В 90 е за такие рассуждения его бы в речке нашли с мешком на голове и забетонированными ногами. Хорошо в те времена футболисты не гавкали а занимались футболом, а эксперты обсуждали игровые моменты. А не дурь всякую несли.

      1
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      Рейтинг: +913

      seth343 2 часа назад

      Широков ляпнул, и все бомжи вылезли))))

      2
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      Рейтинг: +19231

      пьяныйхоровод > seth343 2 минуты назад

      Как Василиса чё бзданёт сразу лукойловская шатия-братия хрюкающая вылезает понюхать .

      0
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      Рейтинг: +1114

      afw13 3 часа назад

      админы, уберите уже Рому из новостей пока он всех со всеми не стравил.

      3
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      Рейтинг: +225

      Ziklop 3 часа назад

      Ромб в голове это сильно, с сектантами говорить бесполезно.
      А главное они самые умные у них самые , большие яйца , сосут частные недра ...

      5
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      Рейтинг: +1289

      altezzik 3 часа назад

      Лукойл частная компания. То есть ****** легально. И не краснеют.

      1
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      Рейтинг: +2343

      raritet 3 часа назад

      Значения совершенно нет в том, что народное, а что не народное. Значение имеет только то, насколько эффективно используются денежные средства, вкладываемые в футбол. А это очень просто определяется по рейтингам, результатам участия во всех международных турнирах. 1. Эффективность была бы намного выше , если бы существовал контроль за использованием средств: агенты, откаты, умышленное приобретение игроков, тренеров по завышенной цене, непомерно раздутые штатные расписания ... и много чего , что напрямую влияет на уровень футбола в стране . А он, футбол, настолько низкого уровня по сравнению с затраченными средствами, что есть ли смысл вообще спорить кому эти средства принадлежат. Да они принадлежат агентам, футболистам, которые вовсе и не футболисты, а очередь в кассу. Чиновникам разного уровня , которые почему-то управляют этим процессом, хотя понятия не имеют в чем он собственно заключается( ну как могла, извините, тетечка , пусть хоть трижды менеджер высочайшего полета помочь Локомотиву стать командой , чемпионом страны?) Всегда любил смородину с куста, но в последние годы даже эта ягода стала для меня олицетворения чего-то мерзкого. А вы про деньги. Народные деньги- это деньги , которые у вас есть в кармане. Получил свои 30- вот они народные и есть.

      1
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      Рейтинг: +5423

      paracetamol 4 часа назад

      Эт точно! ЛУК на бензоколонках народ обирает. Цены на нефть упали, а бензин только дорожает! Вот тебе и частная компания. Газпром хоть в государству платит, а эти в карман бездонный складывают и за бугор вывозят на яхты и виллы!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +265

      New Life > paracetamol 3 часа назад

      Узнай сколько в цене бензина приходится на налоги, тебе будет полезно. Также отыщи баланс ПАО Лукойл и узнай норму прибыли.

      3
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      ...
      Рейтинг: +4510

      ivany4 > paracetamol 1 час назад

      Не нравиться, не заправляйся.
      Посидит месяцок без прибыли, и цены упадут.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1597

      rash1959 > paracetamol 1 час назад

      Тебе подорожание ни о чём, тебе надо то в пакетик пару капель нюхнуть, и достаточно. Из брошенных шлангов цедишь?

      1
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      Рейтинг: +1007

      "supermax" 4 часа назад

      широков заскучал что ли на карантине...голову повело, язык развязался))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3743

      3a zenit 4 часа назад

      а если Газпром станет спонсором Спартака,тогда что?Народная команда,с народным баблом и всё норм?

      7
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      ...
      Рейтинг: +8512

      ufos73 > 3a zenit 3 часа назад

      А если бы у бабушки был х...

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