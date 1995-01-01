Широков: «Все говорят: «Газпром» – народные деньги. А «Лукойл» – это что?»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков недоумевает, почему общественность кардинально по-разному оценивает спонсорство петербургского и московского клубов крупными нефтегазовыми компаниями.

«Вот все говорят: «Газпром» – народные деньги. А «Лукойл» – это что? Леонид Федун и Вагит Алекперов не народные деньги тратят? «Спартак» – это частные инвестиции, конечно. Нефть – везде нефть, это народные деньги, как у нас говорят. Но мы уже выяснили, что питерская нефть – народная, а в «Лукойле» – нет», – сказал Широков.

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