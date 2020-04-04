Широков: «Дзюба – лучший российский игрок в РПЛ, Еременко – лучший иностранец»

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара» и «Спартака» Роман Широков рассказал, кого считает лучшими игроками РПЛ.

«Артeм Дзюба – лучший российский игрок в чемпионате. Из иностранцев с ним поспорит Роман Ерeменко», – сказал Широков.

31-летний Дзюба в текущем розыгрыше РПЛ провел за «Зенит» 21 матч, забил 13 мячей и сделал 10 ассистов.

33-летний Еременко принял участие в 17 играх чемпионата в составе «Ростова», отличился пятью голами и тремя результативными передачами.

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