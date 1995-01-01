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    Широков: «Дзюба – лучший российский игрок в РПЛ, Еременко – лучший иностранец»

    Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара» и «Спартака» Роман Широков рассказал, кого считает лучшими игроками РПЛ.

    «Артeм Дзюба – лучший российский игрок в чемпионате. Из иностранцев с ним поспорит Роман Ерeменко», – сказал Широков.

    • 31-летний Дзюба в текущем розыгрыше РПЛ провел за «Зенит» 21 матч, забил 13 мячей и сделал 10 ассистов.
    • 33-летний Еременко принял участие в 17 играх чемпионата в составе «Ростова», отличился пятью голами и тремя результативными передачами.

    Широков: «Халк – номер два после Вагнера Лава среди легионеров в России»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3445

      BarStep 15 минут назад

      По Дзюбе пожалуй соглашусь, а вот по Ерёменко.., думаю Крыховяк выглядит предпочтительней остальных легов нашего чемпа...

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