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  • Широков: «Дзюба – лучший российский игрок в РПЛ, Еременко – лучший иностранец»

Широков: «Дзюба – лучший российский игрок в РПЛ, Еременко – лучший иностранец»

4 апреля 2020, 08:38
10

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара» и «Спартака» Роман Широков рассказал, кого считает лучшими игроками РПЛ.

«Артeм Дзюба – лучший российский игрок в чемпионате. Из иностранцев с ним поспорит Роман Ерeменко», – сказал Широков.

  • 31-летний Дзюба в текущем розыгрыше РПЛ провел за «Зенит» 21 матч, забил 13 мячей и сделал 10 ассистов.
  • 33-летний Еременко принял участие в 17 играх чемпионата в составе «Ростова», отличился пятью голами и тремя результативными передачами.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Дзюба Артем Еременко Роман Широков Роман
Комментарии (10)
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BarStep
1585980501
По Дзюбе пожалуй соглашусь, а вот по Ерёменко.., думаю Крыховяк выглядит предпочтительней остальных легов нашего чемпа...
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New Life
1585984967
Зачем растерли этого мудака мелким слоем по всему Бомбардиру ?
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Axe111
1585990226
Еременко ДА!! второй персонаж это футболист вообще лол! Ну а твое мнение как в туалет сходить
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paracetamol
1585993473
Лучшие иносранцы - Азмун и Себа.
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Hektor 84
1585999954
Шлюба лучший??? Такое только Широков ляпнуть мог занюхивая рукавом.
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алдан2014
1586012890
Это Широков шутить изволил?Не похоже,что бы умный когда то футболист серьезно говорил такие вещи
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Бриг
1586016975
Нынешние не блещут
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klim2m
1586020216
А что ему не известно что у Еременко и Российское гражданство есть ))) И как можно сравнить дубовое полено с думающим и умеющим играть Еременко ))) как забивает Еременко и как полено как вообще их можно сравнивать))
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