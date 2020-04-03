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    Широков: «Халк – номер два после Вагнера Лава среди легионеров в России»

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением об уровне игры своих бывших одноклубников Халка и Данни.

    «У меня были непростые отношения с Халком? Да? Мне казалось, у нас отличные были отношения.

    Халк – номер два после Вагнера Лава среди легионеров в России. У Халка прекрасная личная статистика, но команда с ним выиграла немного.

    Данни – супер, просто феноменальный игрок», – сказал Широков.

    • Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год, выиграв с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
    • Данни защищал цвета петербургского клуба с 2008 по 2017 год, выиграв восемь трофеев, в том числе три чемпионства и Суперкукбок УЕФА.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.04.2020 20:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1921

      Hektor 84 1 час назад

      Промес в спартаке хорош был.

      0
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      Рейтинг: +1921

      Hektor 84 1 час назад

      По мне самый крутой Алекс был. Жаль что не долго в спартаке поиграл.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1930

      general.lizyukov 2 часа назад

      Именно так: Вагнер Лав - нумер раз, Данни - нумер два, Халк - три. А дальше Сейдушечка наш Думбияшечка )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +2714

      TOMSON > general.lizyukov 1 час назад

      Я думаю тот же Карвалью интереснее Думбии. И след весомее оставил. А есть же ещё Кришито, Верблум, Ломбертс, Домингес, Тимощук и тд. Сейду хорош, но у нас таких хороших к счастью не мало было...

      0
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      Рейтинг: +1930

      general.lizyukov > TOMSON 49 минут назад

      А всё равно Сейду лучший ))) С его необученностью результат он дал отличный. А из перечисленных только Толик годится.

      0
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      Рейтинг: +14270

      sssrspartak 2 часа назад

      халк, вагнер лав,данни!это не обсуждается!

      0
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      Рейтинг: +3211

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Вагнер конечно хорош был, а мне очень нравился Тимощук.
      Системообразующий игрок !!!

      2
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      Рейтинг: +212

      Ziklop 2 часа назад

      Согласен с Ромой, Вагнер хитер в штрафной супер, Халк физика и супер удар, Данни совсем без удара и травмы часто , полузащитник хороший.

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