Широков: «Халк – номер два после Вагнера Лава среди легионеров в России»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением об уровне игры своих бывших одноклубников Халка и Данни.
«У меня были непростые отношения с Халком? Да? Мне казалось, у нас отличные были отношения.
Халк – номер два после Вагнера Лава среди легионеров в России. У Халка прекрасная личная статистика, но команда с ним выиграла немного.
Данни – супер, просто феноменальный игрок», – сказал Широков.
- Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год, выиграв с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
- Данни защищал цвета петербургского клуба с 2008 по 2017 год, выиграв восемь трофеев, в том числе три чемпионства и Суперкукбок УЕФА.
Источник: «Матч ТВ»