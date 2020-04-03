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  • Широков: «Халк – номер два после Вагнера Лава среди легионеров в России»

Широков: «Халк – номер два после Вагнера Лава среди легионеров в России»

3 апреля 2020, 20:58
14

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением об уровне игры своих бывших одноклубников Халка и Данни.

«У меня были непростые отношения с Халком? Да? Мне казалось, у нас отличные были отношения.

Халк – номер два после Вагнера Лава среди легионеров в России. У Халка прекрасная личная статистика, но команда с ним выиграла немного.

Данни – супер, просто феноменальный игрок», – сказал Широков.

  • Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год, выиграв с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
  • Данни защищал цвета петербургского клуба с 2008 по 2017 год, выиграв восемь трофеев, в том числе три чемпионства и Суперкукбок УЕФА.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Вагнер Лав Данни Широков Роман Халк
Комментарии (14)
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Ziklop
1585940565
Согласен с Ромой, Вагнер хитер в штрафной супер, Халк физика и супер удар, Данни совсем без удара и травмы часто , полузащитник хороший.
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general.lizyukov
1585941388
Именно так: Вагнер Лав - нумер раз, Данни - нумер два, Халк - три. А дальше Сейдушечка наш Думбияшечка )))
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Hektor 84
1585943823
По мне самый крутой Алекс был. Жаль что не долго в спартаке поиграл.
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Hektor 84
1585943865
Промес в спартаке хорош был.
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de bruyne
1585954526
Тимашук карвалье сторонке курят которые выиграли все кроме лч
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Axe111
1585974283
Что ты мелешь,НОМЕР НОЛЬ!!!!
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Из Твери Леха
1585989613
у спартака даже назвать некого. де зеув разве что и то не с футбольной стороны отметился.
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_Marqella_
1585990894
Вагнер конечно был топчиком спору нет,но мне кажется всё таки Халк был по сильнее...хотя... у каждого своё мнение,но Халк реально мог мёртвый матч затащить...вспомим Валенсию,Лион..
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Бриг
1586017347
Халк самый стабильный. Вагнер феерил часто, но не всегда. Тимощука я бы выше поставил.
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