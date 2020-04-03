Широков: «Халк – номер два после Вагнера Лава среди легионеров в России»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением об уровне игры своих бывших одноклубников Халка и Данни.

«У меня были непростые отношения с Халком? Да? Мне казалось, у нас отличные были отношения.

Халк – номер два после Вагнера Лава среди легионеров в России. У Халка прекрасная личная статистика, но команда с ним выиграла немного.

Данни – супер, просто феноменальный игрок», – сказал Широков.