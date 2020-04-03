Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    Широков: «Я вдохнул в Александра Жиркова чемпионский дух, который он передал «Спартаку»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков рассказал об общении с экс-спартаковским функционером Александром Жирковым. Согласно цепочке спортсмена, он вдохнул в команду чемпионский дух.

    «Мне нравилось разговаривать с Александром Жирковым из «Спартака», он же не футбольный функционер. Ему нравилось узнавать футбольные дела. Можно сказать, что я вдохнул в него чемпионский дух, который он передал «Спартаку», который через год после моего ухода, стал чемпионом», – сказал Широков.

    • Игрок выступал за москвичей с 2014 по 2015 год.
    • Он провел за команду в РПЛ 19 матчей, забил гол.
    • Широков брал Кубок УЕФА с «Зенитом».

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2020 22:10
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16048

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      Кто-нибудь понял кому и чего он там через жопу вдыхал?.. Пурга какая-то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      New Life 11 минут назад

      У мужика комплекс неполноценности. Если расстройство будет прогрессировать, потребуется лечение в дурдоме.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4074

      JTherry 33 минуты назад

      «Спартак», который через год после моего ухода, стал чемпионом»
      ...вот тот самый "дух", который "раскачивал лодку" в Спартаке...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1921

      Hektor 84 1 час назад

      А мы все думали что это Аленичев забыл багаж и аналитика пилипчука. А это оказывается рома, без него не выиграли бы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2741

      Борат 1 час назад

      помню как широков отгружал хрякам и показывал им пятаки !
      гыггыгыг

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +216

      ziborock > Борат 18 минут назад

      А я помню как Широков "бакланов" любил опускать прилюдно!)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +226

      Ушат Помоев > ziborock 9 минут назад

      Вот вот))причём жестко)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75894
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru