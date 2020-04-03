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  • Широков: «Я вдохнул в Александра Жиркова чемпионский дух, который он передал «Спартаку»

Широков: «Я вдохнул в Александра Жиркова чемпионский дух, который он передал «Спартаку»

3 апреля 2020, 22:10
23

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков рассказал об общении с экс-спартаковским функционером Александром Жирковым. Согласно цепочке спортсмена, он вдохнул в команду чемпионский дух.

«Мне нравилось разговаривать с Александром Жирковым из «Спартака», он же не футбольный функционер. Ему нравилось узнавать футбольные дела. Можно сказать, что я вдохнул в него чемпионский дух, который он передал «Спартаку», который через год после моего ухода, стал чемпионом», – сказал Широков.

  • Игрок выступал за москвичей с 2014 по 2015 год.
  • Он провел за команду в РПЛ 19 матчей, забил гол.
  • Широков брал Кубок УЕФА с «Зенитом».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман
Комментарии (23)
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Hektor 84
1585944283
А мы все думали что это Аленичев забыл багаж и аналитика пилипчука. А это оказывается рома, без него не выиграли бы.
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JTherry
1585947638
«Спартак», который через год после моего ухода, стал чемпионом» ...вот тот самый "дух", который "раскачивал лодку" в Спартаке...
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New Life
1585948966
У мужика комплекс неполноценности. Если расстройство будет прогрессировать, потребуется лечение в дурдоме.
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DOCTOR PENALTY
1585949153
Кто-нибудь понял кому и чего он там через жопу вдыхал?.. Пурга какая-то.
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житель СПб
1585953366
А Землю случайно не он создал? За год до своего ухода..
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arok
1585960258
Прошу, кто-нибудь, остановите Ромку и его рассказы о всех его БЛАГАХ сему миру. Скоро окажется, что Коронавирус победил он!!!!!
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Диктор
1585970987
Не важно что вдохнул,чихнул-главное что с тобой Спартак не стал чемпионом.Вдыхальщик мать его ети.
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nik55
1585977866
2 пиз----ола Широков и Бздюба
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Мага 13
1585980840
надо Роме завязывать уже с наркотой.
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zigbert
1586069053
Что можно вспомнить о его выступлении за Спартак. Постоянные капризы и хамское отношение к тренеру. Главной задачей для него было получить приличную зарплату по контракту.
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