Широков: «Я вдохнул в Александра Жиркова чемпионский дух, который он передал «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков рассказал об общении с экс-спартаковским функционером Александром Жирковым. Согласно цепочке спортсмена, он вдохнул в команду чемпионский дух.

«Мне нравилось разговаривать с Александром Жирковым из «Спартака», он же не футбольный функционер. Ему нравилось узнавать футбольные дела. Можно сказать, что я вдохнул в него чемпионский дух, который он передал «Спартаку», который через год после моего ухода, стал чемпионом», – сказал Широков.