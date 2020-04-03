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  • Широков: «Федун считает меня плохим? Пусть вспомнит, как они бегали за мной, просили подписать контракт»

Широков: «Федун считает меня плохим? Пусть вспомнит, как они бегали за мной, просили подписать контракт»

3 апреля 2020, 23:26
12

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков ответил владельцу клуба Леониду Федуну. По словам спортсмена, москвичи уговаривали его подписать контракт.

«Леонид Федун считает меня плохим человеком? Это было не моей инициативой – подписать контракт со «Спартаком», я ему пистолет к голове не приставлял. Пусть вспомнит сам, как они за мной бегали, просили подписать контракт даже тогда, когда у меня была травма. У меня был контракт, я не сачковал. Мне нельзя было предъявить претензии по тренировочному процессу.

В 2015 году я никакую лодку не раскачивал. Меня посадили на лавку – я сидел. Провел 13 матчей, 11 из них полностью. Потом еще со сборной мы выиграли товарищескую встречу у сборной Португалии, я забил победный гол. Потом играл в основном составе против Хорватии, а приехали – меня вновь посадили. Меня не устраивала подобная ситуация, но был пункт в контракте, по которому я не мог говорить много», – приводит слова Широкова «Чемпионат».

  • Игрок выступал за москвичей с 2014 по 2015 год.
  • Он провел за команду в РПЛ 19 матчей, забил гол.
  • Широков брал Кубок УЕФА с «Зенитом».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Федун Леонид
Комментарии (12)
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Hektor 84
1585949810
Ты просто пиз да бол Рома. Не зря они пункт прописали чтоб ты не трепался
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Диктор
1585971215
Это они опростовалосились круто опростоволосились.Даром ты не нужен был в команде.
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Граф2019
1585978104
ты ж спортцмен! вот тебя и не догнали! старперды...
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Добрый Бобер
1585981915
Широков сказочный...
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spam2009
1585984194
Еще один балабол забалаболил
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New Life
1585984689
Нашли, наконец, замену зюбе.
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_Marqella_
1585985869
Люблю Широкова,как же он умеет тролить..у спартачей жопа горит судя по комментам..))весело))
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Hektor 84
1585994509
Да кому ты нужен? Жирным контрактом помахали и сам как шлюшка побежал! Тоже мне звезда!
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zigbert
1586069938
Может что и показывал играя за Зенит,только вот стал примером человека испорченного деньгами.
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