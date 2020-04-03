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    Широков: «Федун считает меня плохим? Пусть вспомнит, как они бегали за мной, просили подписать контракт»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков ответил владельцу клуба Леониду Федуну. По словам спортсмена, москвичи уговаривали его подписать контракт.

    «Леонид Федун считает меня плохим человеком? Это было не моей инициативой – подписать контракт со «Спартаком», я ему пистолет к голове не приставлял. Пусть вспомнит сам, как они за мной бегали, просили подписать контракт даже тогда, когда у меня была травма. У меня был контракт, я не сачковал. Мне нельзя было предъявить претензии по тренировочному процессу.

    В 2015 году я никакую лодку не раскачивал. Меня посадили на лавку – я сидел. Провел 13 матчей, 11 из них полностью. Потом еще со сборной мы выиграли товарищескую встречу у сборной Португалии, я забил победный гол. Потом играл в основном составе против Хорватии, а приехали – меня вновь посадили. Меня не устраивала подобная ситуация, но был пункт в контракте, по которому я не мог говорить много», – приводит слова Широкова «Чемпионат».

    • Игрок выступал за москвичей с 2014 по 2015 год.
    • Он провел за команду в РПЛ 19 матчей, забил гол.
    • Широков брал Кубок УЕФА с «Зенитом».

    Источник: «Чемпионат»

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    03.04.2020 23:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2741

      Борат 54 минуты назад

      Широкову тоже стыдно за рылов!
      Позор хрякам !
      Гыгы

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