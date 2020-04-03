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    Слуцкий: «Ужасно мучаюсь в самоизоляции»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пожаловался на трудности, с которыми столкнулся в условиях домашнего карантина.

    «Я дома, самоизолируюсь, ужасно мучаюсь. До этого у меня было все четко расписано – от завтрака до самоподготовки и теоретических занятий.

    Когда день не спланирован или занят просмотром сериалов, я мучаюсь, и процесс адаптации продолжается, и он очень тяжелый. Я еще не научился жить в этом состоянии.

    Меня больше беспокоит состояние мамы, потому что коронавирус опасен для пожилых людей. Всегда гнетет неопределенность», – сказал Слуцкий.

    • РФС объявил о приостановке всех турниров в стране до 31 мая.
    • «Рубин» по итогам 22 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Слуцкий: «Мы можем потерять и следующий сезон из-за коронавируса»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2020 18:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2741

      Борат 4 часа назад

      Сколько бигмаков за день сжираешь ?
      Гыгы

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