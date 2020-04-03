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Слуцкий: «Ужасно мучаюсь в самоизоляции»

3 апреля 2020, 18:51

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пожаловался на трудности, с которыми столкнулся в условиях домашнего карантина.

«Я дома, самоизолируюсь, ужасно мучаюсь. До этого у меня было все четко расписано – от завтрака до самоподготовки и теоретических занятий.

Когда день не спланирован или занят просмотром сериалов, я мучаюсь, и процесс адаптации продолжается, и он очень тяжелый. Я еще не научился жить в этом состоянии.

Меня больше беспокоит состояние мамы, потому что коронавирус опасен для пожилых людей. Всегда гнетет неопределенность», – сказал Слуцкий.

  • РФС объявил о приостановке всех турниров в стране до 31 мая.
  • «Рубин» по итогам 22 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Слуцкий: «Мы можем потерять и следующий сезон из-за коронавируса»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
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