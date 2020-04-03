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  • Слуцкий: «Мы можем потерять и следующий сезон из-за коронавируса»

Слуцкий: «Мы можем потерять и следующий сезон из-за коронавируса»

3 апреля 2020, 14:51

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опасается, что из-за пандемии коронавируса проблемы в футболе возникнут не только в текущем сезоне, но и в следующем.

«Трудно рассуждать о чем-либо, когда не понимаешь, как долго это продлится. Не исключаю, что УЕФА будет отодвигать рекомендуемые даты завершения сезона, и каждый в итоге пойдет своим путем. Мы уже во многом потеряли этот сезон. Я не знаю, в каком состоянии вернутся футболисты, если они два месяца будут только крутить велосипед и работать из дома.

Мы можем потерять и следующий сезон, на который может наложиться эта ситуация и отсутствие предсезонной подготовки. Футболист живет в определенных циклах, и даже в отпуске поддерживают свою беговую форму. Когда два месяца футболист будет только крутить велосипед, непонятно, как это повлияет на их организм», – сказал Слуцкий.

  • РФС объявил о приостановке всех турниров в стране до 31 мая.
  • «Рубин» по итогам 22 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
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