Слуцкий: «Мы можем потерять и следующий сезон из-за коронавируса»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опасается, что из-за пандемии коронавируса проблемы в футболе возникнут не только в текущем сезоне, но и в следующем.

«Трудно рассуждать о чем-либо, когда не понимаешь, как долго это продлится. Не исключаю, что УЕФА будет отодвигать рекомендуемые даты завершения сезона, и каждый в итоге пойдет своим путем. Мы уже во многом потеряли этот сезон. Я не знаю, в каком состоянии вернутся футболисты, если они два месяца будут только крутить велосипед и работать из дома.

Мы можем потерять и следующий сезон, на который может наложиться эта ситуация и отсутствие предсезонной подготовки. Футболист живет в определенных циклах, и даже в отпуске поддерживают свою беговую форму. Когда два месяца футболист будет только крутить велосипед, непонятно, как это повлияет на их организм», – сказал Слуцкий.