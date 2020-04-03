Руководство, тренеры и футболисты «Баварии» отказались от 20% зарплаты

Член правления «Баварии» Оливер Кан объявил о совместном решении руководства клуба и первой команды урезать свои зарплаты на 20 процентов.

«Правление, наблюдательный совет, тренеры и команда подтвердили желание отказаться от 20 процентов своей зарплаты, поскольку сейчас солидарность важна, чем когда-либо. Таким образом, мы демонстрируем, что нам не все равно, что происходит с другими работниками.

Для нас как руководителей клуба приоритетом является поддержка сотрудников. Многие сегодня испытывают неуверенность. Но мы не просто так всегда говорим о «Баварии» как о семье», – сказал Кан.