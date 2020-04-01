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    Вальдеррама – о Хамесе: «На его месте я бы бежал из «Реала»

    Экс-полузащитник сборной Колумбии Карлос Вальдеррама высказался о соотечественнике, полузащитнике «Реала» Хамесе Родригесе.

    «Он уже достаточно зрелый, чтобы самостоятельно решать свою карьеру. На его месте я бы бежал из «Реала». Он достаточно хорош, чтобы играть в любой команде, совершенно в этом не сомневаюсь.

    Хамес – отличный футболист, он уже доказал это. Его уровень достаточно высок, чтобы играть, где угодно», – заявил Вальдеррама.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 07:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1926

      general.lizyukov 1 час назад

      Прально, нахер играть за клуб, самый титулованный, лучше за какую-нить Депортиву играть и корчить из себя топа.

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