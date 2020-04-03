Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вальдеррама – о Хамесе: «На его месте я бы бежал из «Реала»

3 апреля 2020, 07:37
1

Экс-полузащитник сборной Колумбии Карлос Вальдеррама высказался о соотечественнике, полузащитнике «Реала» Хамесе Родригесе.

«Он уже достаточно зрелый, чтобы самостоятельно решать свою карьеру. На его месте я бы бежал из «Реала». Он достаточно хорош, чтобы играть в любой команде, совершенно в этом не сомневаюсь.

Хамес – отличный футболист, он уже доказал это. Его уровень достаточно высок, чтобы играть, где угодно», – заявил Вальдеррама.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Родригес Хамес
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
general.lizyukov
1585905372
Прально, нахер играть за клуб, самый титулованный, лучше за какую-нить Депортиву играть и корчить из себя топа.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+