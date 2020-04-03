Вальдеррама – о Хамесе: «На его месте я бы бежал из «Реала»

Экс-полузащитник сборной Колумбии Карлос Вальдеррама высказался о соотечественнике, полузащитнике «Реала» Хамесе Родригесе.

«Он уже достаточно зрелый, чтобы самостоятельно решать свою карьеру. На его месте я бы бежал из «Реала». Он достаточно хорош, чтобы играть в любой команде, совершенно в этом не сомневаюсь.

Хамес – отличный футболист, он уже доказал это. Его уровень достаточно высок, чтобы играть, где угодно», – заявил Вальдеррама.