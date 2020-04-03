Вальдеррама – о Хамесе: «На его месте я бы бежал из «Реала»

Экс-полузащитник сборной Колумбии Карлос Вальдеррама высказался о соотечественнике, полузащитнике «Реала» Хамесе Родригесе.
«Он уже достаточно зрелый, чтобы самостоятельно решать свою карьеру. На его месте я бы бежал из «Реала». Он достаточно хорош, чтобы играть в любой команде, совершенно в этом не сомневаюсь.
Хамес – отличный футболист, он уже доказал это. Его уровень достаточно высок, чтобы играть, где угодно», – заявил Вальдеррама.
- В этом сезоне во всех турнирах колумбиец сыграл в 13 встречах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.
- AS ранее сообщал, что помимо Хамеса в «Реале» намерены избавиться от Гарета Бэйла, Лукаса Васкеса и Мариано Диаса.
- Также могут уйти из команды Лука Модрич, Начо, Марсело и Браим Диас.
Источник: Marca