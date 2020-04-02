Медведев: «15 июля рассматривается как крайний срок возобновления сезона»

фу, стыд и срам бЗениту, этой поМойке РПФЛ.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев допустил, что евросезон не возобновится раньше июля. Он прерван из-за пандемии коронавируса.
«Ассоциация европейских клубов рассматривает 15 июля как крайний срок возобновления сезона. Это позволит доиграть национальные чемпионаты и еврокубки и начать новый сезон – пускай и без отпусков, без перерыва. Пока это крайний вариант, РПЛ и РФС его пока не рассматривали», – сказал Медведев «Р-Спорт».
- «Зенит» ведет переговоры с игроками об уменьшении зарплат.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
- Сезон в России приостановлен до лета.