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    Медведев: «15 июля рассматривается как крайний срок возобновления сезона»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев допустил, что евросезон не возобновится раньше июля. Он прерван из-за пандемии коронавируса.

    «Ассоциация европейских клубов рассматривает 15 июля как крайний срок возобновления сезона. Это позволит доиграть национальные чемпионаты и еврокубки и начать новый сезон – пускай и без отпусков, без перерыва. Пока это крайний вариант, РПЛ и РФС его пока не рассматривали», – сказал Медведев «Р-Спорт».

    Источник: «Р-Спорт»

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    02.04.2020 18:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: -170

      Аден 4 часа назад

      фу, стыд и срам бЗениту, этой поМойке РПФЛ.

      -1
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      Рейтинг: +2065

      alarm > Аден 3 часа назад

      свиноРЫЛЫЙ, сиди в самоизоляции и не верещи тут, бомжа тарасовского кусок. гыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2065

      alarm 5 часов назад

      к тому моменту спартак уже расформируют. вон, не зря фердун каждый день истерично визжит!

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