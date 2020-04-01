Медведев: «Все в «Зените» осознают серьезность ситуации. Ведем переговоры с игроками о временном снижении зарплат»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев допускает, что вскоре клуб снизит зарплаты игроков в связи с пандемией коронавируса. Переговоры идут.

«Временная остановка соревнований лишила всю спортивную индустрию большей части дохода, экономические сложности коснулись всех без исключений, очевидно, что даже лидеры европейского футбола вынуждены предпринимать антикризисные меры. Например, в «Барселоне» зарплаты игрокам сократили до 70%. Мы тоже прорабатываем комплекс мер по снижению расходов клуба.

Каждый в «Зените» осознает серьезность ситуации и ее возможные последствия: все понимают, что временное снижение зарплат мера необходимая, но эффективная — она поможет сохранить финансовую стабильность клубов и лиг. Это касается не только игроков, но и клуба в целом.

Сейчас мы находимся на этапе переговоров с командой и тренерским штабом, по клубу оптимизационные процессы уже запущены», – сказал функционер.