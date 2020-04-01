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    «Ахмат»: «Клубы несут колоссальные убытки. Если коронавирус – форс-мажор, то надо заканчивать чемпионат»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров считает, что текущий сезон РПЛ надо закончить в связи с пандемией коронавируса. Чеченцы в таблице идут последними.

    «Все клубы несут колоссальные убытки. Если это форс-мажорное и непреодолимое обстоятельство, то надо заканчивать чемпионат, как это сделали в баскетболе, волейболе, хоккее, и готовиться спокойно к следующему чемпионату.

    Сейчас у нас получается, что футболисты сыграли три тура и два месяца снова находятся в отпуске, а потом мы должны снова их готовить, заканчивать сезон и сразу начинать следующий чемпионат – я не знаю, как мы будем все это проводить.

    То, что мы сейчас кулуарно слышим, нас не устраивает. Закончить этот чемпионат и сразу начать следующий – это не то, что многие ожидают», – сказал Айдамиров ТАСС.

    • РФС приостановил сезон до лета.
    • По всему миру от заболевания умерло более 40000 человек.
    • В России заражено более 2,7 тысячи человек.

    Источник: ТАСС

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    01.04.2020 23:04
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