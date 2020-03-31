«Манчестер Юнайтед» готов платить Санчо 400 тысяч в неделю и дать футболку с 7-м номером

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может летом перебраться в «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб не пожалеет на трансфер 130 миллионов евро, кроме того, «Юнайтед» готов платить футболисту недельную зарплату в 400 тысяч фунтов стерлингов. Среди прочего, клуб хочет предложить Санчо играть в команде под 7-м номером: в разное время 7-й номер в клубе носили Эрик Кантона, Джордж Бест, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду. Англичанин может согласиться на переезд, даже если «Юнайтед» не сможет попасть в Лигу чемпионов.
- В этом сезоне в Бундеслиге Санчо провел 22 игры, забил 14 голов и сделал 16 голевых передач.
- Футболист уже играл в Англии в молодежных командах «Уотфорда» и «Манчестер Сити».
- Рыночная стоимость Санчо – 130 миллионов евро.
Источник: Independent.ie
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