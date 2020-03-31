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    «Манчестер Юнайтед» готов платить Санчо 400 тысяч в неделю и дать футболку с 7-м номером

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может летом перебраться в «Манчестер Юнайтед».

    Английский клуб не пожалеет на трансфер 130 миллионов евро, кроме того, «Юнайтед» готов платить футболисту недельную зарплату в 400 тысяч фунтов стерлингов. Среди прочего, клуб хочет предложить Санчо играть в команде под 7-м номером: в разное время 7-й номер в клубе носили Эрик Кантона, Джордж Бест, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду. Англичанин может согласиться на переезд, даже если «Юнайтед» не сможет попасть в Лигу чемпионов.

    • В этом сезоне в Бундеслиге Санчо провел 22 игры, забил 14 голов и сделал 16 голевых передач.
    • Футболист уже играл в Англии в молодежных командах «Уотфорда» и «Манчестер Сити».
    • Рыночная стоимость Санчо – 130 миллионов евро.

    Источник: Independent.ie

    Самая популярная газета в Ирландии, издается с 1905 года.

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    31.03.2020 15:49
    Комментарии9
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      Рейтинг: +69

      Graceful 713 17 часов назад

      Абсурдно как то...

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      Рейтинг: +1036

      acor94 20 часов назад

      И Холланда в придачу

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      ...
      Рейтинг: +192

      GreyDM > acor94 20 часов назад

      обоих не потянут из-за финансового фэйр-плей, там сумма далеко за 300 лямов будет,+ща с баблом у всех клубов беда будет

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      Рейтинг: +1036

      acor94 > GreyDM 20 часов назад

      а может щас Боруссии как раз нужны будут деньги, и они согласятся на любую сумму, чтоб не обанкротится

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      Рейтинг: +9529

      DeStar > acor94 18 часов назад

      ну бд то вряд ли обанкротится, зп не как в МЮ, болелы одни из лучших в мире по количеству( т.е доход есть, точнее был) смотря какие нагрузки у мю и у Бд,финансовые, думаю у МЮ нагрузка сильнее.

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      Рейтинг: +1036

      acor94 > DeStar 18 часов назад

      согласен, но у МЮ и владелец миллиардер

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      Рейтинг: +9529

      DeStar > acor94 15 часов назад

      А вот это мало что значит в целом, тем более сейчас
      Во первых , этот миллиардер прямо сейчас охреневает от потери денег . и явно с такой эконом. ситуации в мире этот миллардер еще в миллионера превратится условно скоро, и ему точно не до МЮ в такой момент
      Во вторых, ну это уже не касаемо МЮ , но в частности те миллиардеры что берут клубы чаще всего забивают на него хрен. но да, глейзер не такой, а всякие китайцы что покупали валенсию, интер и милан только на дно тянут, по мне так лучше совет директоров , стабильный доход не зависящий от жизни одного владельца, будет ты хоть Гинер, хоть Федун хоть шейх, хоть Абрамович, когда бизнес идет не по плану на клуб забивается в первую очередь наверное

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      Рейтинг: +123

      CatMatros > DeStar 15 минут назад

      БД на фоне МЮ это как Лада калина на фоне Bugatti.
      МЮ в топ-3 самых популярных клубов мира и так же в топ-3 как самый финансово успешный клуб мира.
      Вудворд слабо сечет в самом футболе, но прекрасно разбирается в бизнесе.

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      Рейтинг: +123

      CatMatros > DeStar 11 минут назад

      У клуба есть и владельцы, и совет директоров.Одно другому не мешает.Это разные ветви управления клубом.
      Коронавирус и различные финансовые форматы кризиса бьют по всем клубам.И не только футбольным.Чем финансово устойчивее клуб был до всех этих неурядиц, тем лучше для него будет пройти через них.

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