«Манчестер Юнайтед» готов платить Санчо 400 тысяч в неделю и дать футболку с 7-м номером

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может летом перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб не пожалеет на трансфер 130 миллионов евро, кроме того, «Юнайтед» готов платить футболисту недельную зарплату в 400 тысяч фунтов стерлингов. Среди прочего, клуб хочет предложить Санчо играть в команде под 7-м номером: в разное время 7-й номер в клубе носили Эрик Кантона, Джордж Бест, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду. Англичанин может согласиться на переезд, даже если «Юнайтед» не сможет попасть в Лигу чемпионов.