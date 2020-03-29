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    Маркевич: «Знаю, что некоторые украинские клубы не хотят платить игрокам из-за приостановки чемпионата»

    Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркекич прокомментировал ситуацию с приостановкой УПЛ из-за пандемии коронавируса. По его словам, некоторые клубы не хотят платить игрокам.

    «Хотелось бы, чтобы доиграли чемпионат. Есть много неопределенных позиций. Второе место, которое дает право играть в ЛЧ, кто вылетит, кто будет в еврокубках.

    Нужно, чтобы команды собирались и решали, президенты клубов. Убытки понесут все. Сейчас одни команды будут платить, другие не хотят уже платить, я знаю. Посмотрим, как все повернется», – цитирует Маркевича Tribuna со ссылкой на «Футбол NEWS».

    • В УПЛ лидирует «Шахтер».
    • В Украине заражены коронавирусом 356 человек, девять умерли.
    • По всему миру от заболевания умерло более 30000 человек.

    Источник: Tribuna

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    29.03.2020 11:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3145

      Alekxei Z. 29 марта, 11:56

      Это проблема не украинская, а всего футбольного мира.

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