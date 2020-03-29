Маркевич: «Знаю, что некоторые украинские клубы не хотят платить игрокам из-за приостановки чемпионата»

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркекич прокомментировал ситуацию с приостановкой УПЛ из-за пандемии коронавируса. По его словам, некоторые клубы не хотят платить игрокам.

«Хотелось бы, чтобы доиграли чемпионат. Есть много неопределенных позиций. Второе место, которое дает право играть в ЛЧ, кто вылетит, кто будет в еврокубках.

Нужно, чтобы команды собирались и решали, президенты клубов. Убытки понесут все. Сейчас одни команды будут платить, другие не хотят уже платить, я знаю. Посмотрим, как все повернется», – цитирует Маркевича Tribuna со ссылкой на «Футбол NEWS».