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  • Маркевич: «Знаю, что некоторые украинские клубы не хотят платить игрокам из-за приостановки чемпионата»

Маркевич: «Знаю, что некоторые украинские клубы не хотят платить игрокам из-за приостановки чемпионата»

29 марта 2020, 11:51

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркекич прокомментировал ситуацию с приостановкой УПЛ из-за пандемии коронавируса. По его словам, некоторые клубы не хотят платить игрокам.

«Хотелось бы, чтобы доиграли чемпионат. Есть много неопределенных позиций. Второе место, которое дает право играть в ЛЧ, кто вылетит, кто будет в еврокубках.

Нужно, чтобы команды собирались и решали, президенты клубов. Убытки понесут все. Сейчас одни команды будут платить, другие не хотят уже платить, я знаю. Посмотрим, как все повернется», – цитирует Маркевича Tribuna со ссылкой на «Футбол NEWS».

  • В УПЛ лидирует «Шахтер».
  • В Украине заражены коронавирусом 356 человек, девять умерли.
  • По всему миру от заболевания умерло более 30000 человек.

Источник: Tribuna
Украина. Премьер-лига Маркевич Мирон
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