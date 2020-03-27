«Зенит» анонсировал киберфутбольный матч с «Шальке»

«Зенит» и «Шальке» решили провести товарищеский киберфутбольный матч во время паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Игра состоится в воскресенье, 29 февраля. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Поединок пройдет в формате «два на два» – обе команды будут представлять профессиональные киберфутболисты.

В прямом эфире матч можно посмотреть в официальном сообществе петербургского клуба в соцсети ВКонтакте.

Между «Зенитом» и «Шальке» на ту же дату планировалась товарищеская встреча, но в связи с эпидемиологической ситуацией ее перенесли.