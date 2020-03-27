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    «Зенит» анонсировал киберфутбольный матч с «Шальке»

    «Зенит» и «Шальке» решили провести товарищеский киберфутбольный матч во время паузы, связанной с пандемией коронавируса.

    Игра состоится в воскресенье, 29 февраля. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Поединок пройдет в формате «два на два» – обе команды будут представлять профессиональные киберфутболисты.

    В прямом эфире матч можно посмотреть в официальном сообществе петербургского клуба в соцсети ВКонтакте.

    Между «Зенитом» и «Шальке» на ту же дату планировалась товарищеская встреча, но в связи с эпидемиологической ситуацией ее перенесли.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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