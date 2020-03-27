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«Зенит» анонсировал киберфутбольный матч с «Шальке»

27 марта 2020, 17:51
3

«Зенит» и «Шальке» решили провести товарищеский киберфутбольный матч во время паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Игра состоится в воскресенье, 29 февраля. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Поединок пройдет в формате «два на два» – обе команды будут представлять профессиональные киберфутболисты.

В прямом эфире матч можно посмотреть в официальном сообществе петербургского клуба в соцсети ВКонтакте.

Между «Зенитом» и «Шальке» на ту же дату планировалась товарищеская встреча, но в связи с эпидемиологической ситуацией ее перенесли.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Шальке-04
Комментарии (3)
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valkam72
1585325896
Газпромовские киберасы...
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O-kolesov
1585339643
29 февраля ?????? Какого года ? Совсем очумели....
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