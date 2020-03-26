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  • Черчесов: «Думаю, «Сельта» подходит Смолову. «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» не каждый год наши игроки забивают»

Черчесов: «Думаю, «Сельта» подходит Смолову. «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» не каждый год наши игроки забивают»

26 марта 2020, 20:20

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о переходе форварда национальной команды Федора Смолова в «Сельту» на правах аренды.

– Недавно Герман Ткаченко озвучил желание клиента своей компании Федора Смолова остаться в Испании. Пойдет ли форварду это на пользу, и как оцениваете его первые матчи за «Сельту»?

– Уже говорил, что отнесся к его переходу положительно. Мы же знаем внутреннее состояние наших игроков. У Смолова и до чемпионата мира были и предложения, и желание уехать. Не знаю, по каким причинам не срослось – на эти темы мы с ним не разговаривали.

Сейчас – получилось. Понятно, что решение пришло посреди сборов, и с этой точки зрения его нельзя было назвать своевременным. Там чемпионат идет, а ты только приезжаешь со сборов, еще явно не до конца готовый. С другой стороны, это та ситуация, где надо было рисковать.

Федя перешел в клуб, играющий в футбол, который, думаю, ему подходит. Забил великолепный гол «Реалу» – абсолютно классный, в своем стиле. Опять же, наша задача – внимательно наблюдать. Любой футболист должен каждый день доказывать, что без него – никак!

– Одним голом Королевскому клубу тоже всегда сыт не будешь.

– «Реалу», да еще и на «Бернабеу», не каждый год наши игроки забивают.

– Уже целое поколение выросло с тех пор, когда Александр Мостовой в чемпионате Испании сделал это в предыдущий раз.

– О чем и говорю. Мы рады, что Смолов там. Рады, что эмоциональный фон у него там выше, чем был прежде. И надеемся, что это пойдет в плюс и ему, и, соответственно, сборной.

  • В составе галисийской команды россиянин забил один гол в шести матчах.
  • Аренда Смолова в «Сельте» рассчитана до конца текущего сезона.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Россия Сельта Смолов Федор Черчесов Станислав
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