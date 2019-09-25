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    Черчесов: «Следующим летом Дзюбе будет 33? Возраст Христа! Как раз созреет для больших игр»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что несмотря на свой возраст форвард «Зенита» Артем Дзюба останется лидером национальной команды и поможет сборной на чемпионате Европы.

    — Артему Дзюбе, капитану и лидеру сборной, следующим летом будет уже почти 33.

    — Возраст Христа — то, что надо! Как раз созреет для больших игр и достижений!

    — На нем в команде строится очень многое. Нет ли в связи с возрастным фактором какого-то беспокойства? На форвардах он нередко сказывается сильнее всего.

    — Абсолютно никакого. Беспокоиться о том, что от тебя не зависит, смысла нет. Как и давать игрокам импульсы, что есть какая-то опасность и угроза. Суть проста: ко дню Х футболисты должны быть готовы. Сколько бы каждому из них ни было лет.

    • Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы перенесен на 2021 год. По изначальному графику Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля.
    • Россия на чемпионате Европы попала в одну группу с Бельгией, Данией и Финляндией.
    • За сборную России Дзюба провел 42 игры, в которых забил 24 мяча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:49
    Комментарии8
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      Рейтинг: +15904

      DOCTOR PENALTY 30 секунд назад

      Да он давно уже созрел для больших игр, только все они...компьютерные. Ну карты ещё...

      0
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      Рейтинг: +597

      FROL001 10 минут назад

      В следующем сезоне Дзюба, по уже многолетней привычке, передаст Федуну привет, забив гол хрякам. Гыгыгы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +104

      СПАРТАК-ЭТО СИЛА 13 минут назад

      Но нэйм!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1970

      solodealer 43 минуты назад

      Госпидя....)))
      булат-балагур, ни дать, ни взять)))
      Ну...просто...какой-то "многостаночник" этот наш Черчесов! И христианский богослов он, видимо, тоже великий!)))
      Только, вот...неувязочка одна... с Христом и Зюбой..
      Иисус в 33 года...нас, в общем-то, как известно, ПОКИНУЛ НАВСЕГДА...))

      2
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      Рейтинг: +375

      ZENIT*** 1 час назад

      А если перезреет?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7955

      alex1951 1 час назад

      Дожить еще надо,Черчесик.....

      1
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      Рейтинг: +14098

      sssrspartak > alex1951 9 минут назад

      это точно!сейчас надо просто беречь себя и других!тогда совместными усилиями выкарабкаемся из этого!всем здоровья!

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      Рейтинг: +597

      FROL001 > sssrspartak 1 минуту назад

      И Вам здоровья. А главное терпения и не нервничать. Это лишь бесполезная трата сил. Гыгыгы

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