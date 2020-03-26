Черчесов: «Следующим летом Дзюбе будет 33? Возраст Христа! Как раз созреет для больших игр»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что несмотря на свой возраст форвард «Зенита» Артем Дзюба останется лидером национальной команды и поможет сборной на чемпионате Европы.
— Артему Дзюбе, капитану и лидеру сборной, следующим летом будет уже почти 33.
— Возраст Христа — то, что надо! Как раз созреет для больших игр и достижений!
— На нем в команде строится очень многое. Нет ли в связи с возрастным фактором какого-то беспокойства? На форвардах он нередко сказывается сильнее всего.
— Абсолютно никакого. Беспокоиться о том, что от тебя не зависит, смысла нет. Как и давать игрокам импульсы, что есть какая-то опасность и угроза. Суть проста: ко дню Х футболисты должны быть готовы. Сколько бы каждому из них ни было лет.
- Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы перенесен на 2021 год. По изначальному графику Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля.
- Россия на чемпионате Европы попала в одну группу с Бельгией, Данией и Финляндией.
- За сборную России Дзюба провел 42 игры, в которых забил 24 мяча.
Источник: «Спорт-Экспресс»