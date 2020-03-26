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  • Черчесов: «Следующим летом Дзюбе будет 33? Возраст Христа! Как раз созреет для больших игр»

Черчесов: «Следующим летом Дзюбе будет 33? Возраст Христа! Как раз созреет для больших игр»

26 марта 2020, 18:49
10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что несмотря на свой возраст форвард «Зенита» Артем Дзюба останется лидером национальной команды и поможет сборной на чемпионате Европы.

— Артему Дзюбе, капитану и лидеру сборной, следующим летом будет уже почти 33.

— Возраст Христа — то, что надо! Как раз созреет для больших игр и достижений!

— На нем в команде строится очень многое. Нет ли в связи с возрастным фактором какого-то беспокойства? На форвардах он нередко сказывается сильнее всего.

— Абсолютно никакого. Беспокоиться о том, что от тебя не зависит, смысла нет. Как и давать игрокам импульсы, что есть какая-то опасность и угроза. Суть проста: ко дню Х футболисты должны быть готовы. Сколько бы каждому из них ни было лет.

  • Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы перенесен на 2021 год. По изначальному графику Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля.
  • Россия на чемпионате Европы попала в одну группу с Бельгией, Данией и Финляндией.
  • За сборную России Дзюба провел 42 игры, в которых забил 24 мяча.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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alex1951
1585238536
Дожить еще надо,Черчесик.....
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ZENIT***
1585238746
А если перезреет?
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СПАРТАК-ЭТО СИЛА
1585242620
Но нэйм!
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DOCTOR PENALTY
1585243405
Да он давно уже созрел для больших игр, только все они...компьютерные. Ну карты ещё...
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ArReal
1585248145
Черчесов умеет считать? удивительно...
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bizhan10
1585255724
Возраст мифического героя креста ваистину
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dinar7777dinar
1585673566
стасик опять перепил чачи ! какие большие игры ! видели мы его когда женит в очередной раз остался внееврокубках ! Игры с рб лейпциг бенфика ! что то я там не видел твоего деревянного бревна ДЖУБЫ )))))
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