Главные новости дня. «Барселона» летом готова продать восемь игроков, Модрич предложил «Реалу» купить у ЦСКА Влашича

«Барселона» готова продать восемь игроков этим летом. Среди них – Гризманн и Видаль

«Локомотив» составил сборную игроков разных стран. В ней Лоськов, Иванович и Крыховяк

«Рубин» приступил к тренировкам после паузы

Тедеско: «Спартак» – самый большой клуб России. Тренировать его в 34 года – предмет гордости»

Европейские лиги рассчитывают доиграть сезон 30 июня

Представители Кокорина пытаются выйти на испанский рынок. Предложений от клубов нет

Ибрагимович мог перейти зимой в «Лидс»

«Зенит» взыскал 687 тысяч рублей с фаната, выбежавшего на поле в матче с «Фенербахче»

У игрока «Фенербахче» диагностировали коронавирус

Модрич предложил «Реалу» купить у ЦСКА Влашича