Defensa Central: Модрич предложил «Реалу» купить у ЦСКА Влашича

Руководство «Реала» пообщалось со своим полузащитником Лукой Модричем о его будущем. Во время беседы хорват предложил клубу приобрести своего соотечественника – хавбека ЦСКА Николу Влашича, пишет Defensa Central.

Модрич рекомендовал купить Влашича на замену себе, однако не обозначил, когда именно планирует покинуть «Реал».