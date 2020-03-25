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Defensa Central: Модрич предложил «Реалу» купить у ЦСКА Влашича

25 марта 2020, 21:53
8

Руководство «Реала» пообщалось со своим полузащитником Лукой Модричем о его будущем. Во время беседы хорват предложил клубу приобрести своего соотечественника – хавбека ЦСКА Николу Влашича, пишет Defensa Central.

Модрич рекомендовал купить Влашича на замену себе, однако не обозначил, когда именно планирует покинуть «Реал».

  • Влашич забивал за ЦСКА в ворота «Реала».
  • Контракт хорвата с москвичами действует до 2024 года.
  • В текущем сезоне Влашич провел 30 матчей, забил восемь голов, сделал шесть результативных пасов.

Источник: Defensa Central

Ресурс о командах мадридского «Реала» (футбольной, баскетбольной). Аудитория в твиттере – более 126 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Испания. Примера ЦСКА Реал Модрич Лука Влашич Никола
Комментарии (8)
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Курск01
1585164850
Своих подтягивает!
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Hektor 84
1585173681
Утка
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lipatov32
1585187639
Модрич забухал походу на карантине!)))
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dezhneffa
1585203920
ну еще влашича продайте ,а играть то с кем будете?
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