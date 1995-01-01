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    Defensa Central: Модрич предложил «Реалу» купить у ЦСКА Влашича

    Руководство «Реала» пообщалось со своим полузащитником Лукой Модричем о его будущем. Во время беседы хорват предложил клубу приобрести своего соотечественника – хавбека ЦСКА Николу Влашича, пишет Defensa Central.

    Модрич рекомендовал купить Влашича на замену себе, однако не обозначил, когда именно планирует покинуть «Реал».

    • Влашич забивал за ЦСКА в ворота «Реала».
    • Контракт хорвата с москвичами действует до 2024 года.
    • В текущем сезоне Влашич провел 30 матчей, забил восемь голов, сделал шесть результативных пасов.

    Источник: Defensa Central

    Ресурс о командах мадридского «Реала» (футбольной, баскетбольной). Аудитория в твиттере – более 126 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 21:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +681

      Semenycch 16 минут назад

      ЦСКА продаст, за немалую сумму, конечно, например за 35 миллионов Евро, но нужен ли этот игрок Реалу на самом деле?

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