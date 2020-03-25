Defensa Central: Модрич предложил «Реалу» купить у ЦСКА Влашича

Руководство «Реала» пообщалось со своим полузащитником Лукой Модричем о его будущем. Во время беседы хорват предложил клубу приобрести своего соотечественника – хавбека ЦСКА Николу Влашича, пишет Defensa Central.
Модрич рекомендовал купить Влашича на замену себе, однако не обозначил, когда именно планирует покинуть «Реал».
- Влашич забивал за ЦСКА в ворота «Реала».
- Контракт хорвата с москвичами действует до 2024 года.
- В текущем сезоне Влашич провел 30 матчей, забил восемь голов, сделал шесть результативных пасов.
Источник: Defensa Central
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