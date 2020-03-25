Тедеско: «Спартак» – самый большой клуб России. Тренировать его в 34 года – предмет гордости»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от жизни в Москве и тренерской работы в московском клубе.

«Я чувствую себя здесь очень хорошо. До подписания контракта со «Спартаком» у меня была возможность погулять по Москве, и я был впечатлен. Я увидел город, в котором сходят с ума по футболу и где есть четыре клуба с очень красивыми стадионами. «Спартак» – самая большая команда самой большой страны в мире. Попасть туда в 34 года – это предмет гордости», – сказал специалист.