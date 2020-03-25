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  • Тедеско: «Спартак» – самый большой клуб России. Тренировать его в 34 года – предмет гордости»

Тедеско: «Спартак» – самый большой клуб России. Тренировать его в 34 года – предмет гордости»

25 марта 2020, 14:59
17

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от жизни в Москве и тренерской работы в московском клубе.

«Я чувствую себя здесь очень хорошо. До подписания контракта со «Спартаком» у меня была возможность погулять по Москве, и я был впечатлен. Я увидел город, в котором сходят с ума по футболу и где есть четыре клуба с очень красивыми стадионами. «Спартак» – самая большая команда самой большой страны в мире. Попасть туда в 34 года – это предмет гордости», – сказал специалист.

  • Тедеско работает в «Спартаке» с осени.
  • В чемпионате России «Спартак» идет восьмым.
  • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.

Источник: Tuttomercatoweb
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (17)
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DOCTOR PENALTY
1585139758
Это предмет глупости Федуна и его окружения.
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GreyDM
1585143739
странно статья про спартак,а тут три бомжа и всего один мясной отписались.по-ходу про зеньку ваще ничё путного не пишут...
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vladimir-7
1585146488
Чтобы оценить величину команды и сравнить её с величиной других команд, необходимо, хотя бы побывать внутри этих команд и после этого сравнивать. И если бы Тедеско стал тренером условного Урожая, то что бы он сказал о величии этой команде.
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Диктор
1585147546
Согласен полностью.
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vka1970
1585148909
Тед судит по болелам, что в общем то и правильно. Условный Реал или Манчестер тоже не малые клубы по болельщикам.Потому и большие.Даже и без титулов.Хотя с титулами наверное уже не большие, а чисто гиганты.
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seth343
1585149221
Еще бы!
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Chernyi Lis
1585150636
большие стадионы не факт что сильная проф.команда!
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paracetamol
1585150915
Тренировать - не проблема, проблема - как тренировать.
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shuravi01
1585157964
Гордись!
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Axe111
1585158706
Самый позорный
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