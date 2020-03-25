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    Тедеско: «Спартак» – самый большой клуб России. Тренировать его в 34 года – предмет гордости»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от жизни в Москве и тренерской работы в московском клубе.

    «Я чувствую себя здесь очень хорошо. До подписания контракта со «Спартаком» у меня была возможность погулять по Москве, и я был впечатлен. Я увидел город, в котором сходят с ума по футболу и где есть четыре клуба с очень красивыми стадионами. «Спартак» – самая большая команда самой большой страны в мире. Попасть туда в 34 года – это предмет гордости», – сказал специалист.

    • Тедеско работает в «Спартаке» с осени.
    • В чемпионате России «Спартак» идет восьмым.
    • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    25.03.2020 14:59
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 26 марта 2020, 04:18

      Выиграй титул, хотя бы в 36, тогда гордись.

      1
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 25 марта 2020, 20:51

      Самый позорный

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      shuravi01 25 марта 2020, 20:39

      Гордись!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 25 марта 2020, 18:41

      Тренировать - не проблема, проблема - как тренировать.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 25 марта 2020, 18:37

      большие стадионы не факт что сильная проф.команда!

      3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 25 марта 2020, 18:35

      спартак!за них мы в детстве ну и в юности болели до болезни..сейчас совсем ни так..и на то есть конечно причины...

      1
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      Рейтинг: +2784

      seth343 25 марта 2020, 18:13

      Еще бы!

      2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 25 марта 2020, 18:08

      Тед судит по болелам, что в общем то и правильно.
      Условный Реал или Манчестер тоже не малые клубы по болельщикам.Потому и большие.Даже и без титулов.Хотя с титулами наверное уже не большие, а чисто гиганты.

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 марта 2020, 17:45

      Согласен полностью.

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 марта 2020, 17:28

      Чтобы оценить величину команды и сравнить её с величиной других команд, необходимо, хотя бы побывать внутри этих команд и после этого
      сравнивать. И если бы Тедеско стал тренером условного Урожая, то что
      бы он сказал о величии этой команде.

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