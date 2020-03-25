«Рубин» приступил к тренировкам после паузы

Казанский «Рубин» возобновил тренировочный процесс после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Фотографии с первой тренировки опубликованы в твиттере клуба.

Ранее игроки «Рубина» прошли тестирование на коронавирус. Ни у кого из футболистов, представителей тренерского штаба и персонала клуба инфекции не выявлено.

Многие клубы приостановили тренировки из-за коронавируса.

РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.