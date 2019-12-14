Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Ибрагимович мог перейти зимой в «Лидс»

    Владелец «Лидса» Андреа Радриццани рассказал, что в зимнее трансферное окно шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович мог пополнить состав английского клуба. По словам Радриццани, «Лидс» пытался убедить Ибрагимовича вернуться в Англию еще до того, как тот обсуждал свой трансфер в «Милан».

    «Он мог придать нам импульс, но решил поехать в «Милан». Он был очень честен и прозрачен со мной», – сказал владелец «Лидса».

    Также Радриццани сообщил, что его клуб рассматривал вариант с приобретением нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

    Ранее сообщалось, что Ибрагимович может покинуть «Милан» из-за увольнения руководителя футбольного отдела клуба Звонимира Бобана.

    • В текущем сезоне швед провел за «Милан» десять матчей, забил четыре гола и сделал результативный пас.
    • «Лидс» занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа после 37 туров.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:02
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75637
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru