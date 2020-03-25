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Ибрагимович мог перейти зимой в «Лидс»

25 марта 2020, 19:02

Владелец «Лидса» Андреа Радриццани рассказал, что в зимнее трансферное окно шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович мог пополнить состав английского клуба. По словам Радриццани, «Лидс» пытался убедить Ибрагимовича вернуться в Англию еще до того, как тот обсуждал свой трансфер в «Милан».

«Он мог придать нам импульс, но решил поехать в «Милан». Он был очень честен и прозрачен со мной», – сказал владелец «Лидса».

Также Радриццани сообщил, что его клуб рассматривал вариант с приобретением нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может покинуть «Милан» из-за увольнения руководителя футбольного отдела клуба Звонимира Бобана.

  • В текущем сезоне швед провел за «Милан» десять матчей, забил четыре гола и сделал результативный пас.
  • «Лидс» занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа после 37 туров.

Источник: Sky Sports
Англия. Чемпионшип Лидс Милан Ибрагимович Златан
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