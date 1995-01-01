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    Sport Mediaset: Ибрагимович покинет «Милан» из-за увольнения Бобана

    Нападающий Златан Ибрагимович уйдет из «Милана» этим летом. Об этом сообщает Sport Mediaset.

    По информации источника, в ближайшее время швед сообщит о своем решении генеральному директору клуба Ивану Газидису.

    Ибрагимович решил покинуть «Милан» после увольнения руководителя футбольного отдела клуба Звонимира Бобана, который пригласил его в команду.

    • В текущем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» десять матчей, забил четыре гола и сделал результативный пас.
    • Ранее сообщалось, что форвард может летом завершить карьеру.

    Источник: Sport Mediaset

    Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 млрд евро.

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