Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Sport Mediaset: Ибрагимович покинет «Милан» из-за увольнения Бобана

Sport Mediaset: Ибрагимович покинет «Милан» из-за увольнения Бобана

22 марта 2020, 17:29
3

Нападающий Златан Ибрагимович уйдет из «Милана» этим летом. Об этом сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, в ближайшее время швед сообщит о своем решении генеральному директору клуба Ивану Газидису.

Ибрагимович решил покинуть «Милан» после увольнения руководителя футбольного отдела клуба Звонимира Бобана, который пригласил его в команду.

  • В текущем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» десять матчей, забил четыре гола и сделал результативный пас.
  • Ранее сообщалось, что форвард может летом завершить карьеру.

Источник: Sport Mediaset

Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 млрд евро.

Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
loko-the_best
1584892556
Пора Россию покорять
Ответить
ItalianFootball
1584946827
Куда ж Милан, ты, катишься....
Ответить
Gothic_Spirit
1584968742
не прошло и полгода,как он уже клуб меняет)) классика
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+