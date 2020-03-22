Sport Mediaset: Ибрагимович покинет «Милан» из-за увольнения Бобана

Нападающий Златан Ибрагимович уйдет из «Милана» этим летом. Об этом сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, в ближайшее время швед сообщит о своем решении генеральному директору клуба Ивану Газидису.

Ибрагимович решил покинуть «Милан» после увольнения руководителя футбольного отдела клуба Звонимира Бобана, который пригласил его в команду.