Sport Mediaset: Ибрагимович покинет «Милан» из-за увольнения Бобана

Нападающий Златан Ибрагимович уйдет из «Милана» этим летом. Об этом сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, в ближайшее время швед сообщит о своем решении генеральному директору клуба Ивану Газидису.
Ибрагимович решил покинуть «Милан» после увольнения руководителя футбольного отдела клуба Звонимира Бобана, который пригласил его в команду.
- В текущем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» десять матчей, забил четыре гола и сделал результативный пас.
- Ранее сообщалось, что форвард может летом завершить карьеру.
Источник: Sport Mediaset
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