Ибрагимович может завершить карьеру летом

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассматривает вариант завершения карьеры после текущего сезона. На игрока может повлиять развитие пандемии коронавируса.
Ибрагимович пришел в «Милан» зимой, и сейчас клуб уже изучает вариант замены нападающего.
- В текущем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» десять матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.
- «Милан» в Серии А идет седьмым, вне зоны еврокубков.
- По всему миру из-за коронавирусной инфекции умерло более 12000 человек.
Источник: La Gazzetta dello Sport