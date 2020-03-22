Ибрагимович может завершить карьеру летом

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассматривает вариант завершения карьеры после текущего сезона. На игрока может повлиять развитие пандемии коронавируса.

Ибрагимович пришел в «Милан» зимой, и сейчас клуб уже изучает вариант замены нападающего.