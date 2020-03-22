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Ибрагимович может завершить карьеру летом

22 марта 2020, 08:57

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассматривает вариант завершения карьеры после текущего сезона. На игрока может повлиять развитие пандемии коронавируса.

Ибрагимович пришел в «Милан» зимой, и сейчас клуб уже изучает вариант замены нападающего.

  • В текущем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» десять матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.
  • «Милан» в Серии А идет седьмым, вне зоны еврокубков.
  • По всему миру из-за коронавирусной инфекции умерло более 12000 человек.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
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