Форвард «Наполи» Милик может заменить в «Милане» Ибрагимовича

У нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика появился еще один вариант продолжения карьеры.

Ранее сообщалось об интересе к поляку со стороны «Атлетико» и «Интера». Новым претендентом на игрока стал «Милан».

Клуб рассматривает кандидатуру Милика в качестве замены для 38-летнего Златана Ибрагимовича, который может летом покинуть команду.

В текущем сезоне форвард провел за «Наполи» 22 матча и забил 12 голов.

Его контракт с неаполитанцами истекает в 2021 году.

Рыночная стоимость Милика – 40 миллионов евро.

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