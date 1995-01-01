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    Форвард «Наполи» Милик может заменить в «Милане» Ибрагимовича

    У нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика появился еще один вариант продолжения карьеры.

    Ранее сообщалось об интересе к поляку со стороны «Атлетико» и «Интера». Новым претендентом на игрока стал «Милан».

    Клуб рассматривает кандидатуру Милика в качестве замены для 38-летнего Златана Ибрагимовича, который может летом покинуть команду.

    • В текущем сезоне форвард провел за «Наполи» 22 матча и забил 12 голов.
    • Его контракт с неаполитанцами истекает в 2021 году.
    • Рыночная стоимость Милика – 40 миллионов евро.

    «Атлетико» интересуется форвардом «Наполи» Миликом

    Милик может перейти из «Наполи» в «Интер»

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 17:17
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